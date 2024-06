Vor 80 Jahren schickte Klaus Barbie, der Gestapo-Chef von Lyon, 44 jüdische Waisen und ihre Betreuer in den Tod. Die Kinder kamen aus Algerien, Österreich, Belgien, Frankreich, aber auch aus Baden, der Pfalz und dem Hunsrück. In Izieu, einem kleinen Dorf am Rand der Alpen, fanden sie Zuflucht – bis die Nazis kamen. Eine Erinnerung an die Opfer und an Menschen, die ihnen eine Stimme geben.

„Sami Adelsheimer war erst fünf Jahre alt. Es wurde in Mannheim