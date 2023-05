Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihren 90. Geburtstag feiert Lotte Reimers am 23. April. Die große deutsche Keramikerin hat fast sechs Jahrzehnte lang mit immer neuen Techniken, Farben und Formen faszinierende Objekte gestaltet, die private Sammler und Experten magisch anziehen.

Lotte Reimers ist mit ihren Exponaten in zahlreichen öffentlichen Kunstsammlungen in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz vertreten. Auf Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben befindet