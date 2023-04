„Intonation“ – gibt es ein schöneres, klingenderes, anschaulicheres Wort für das künstlerische Arbeiten mit dem irdischen Werkstoff Ton? Der irisierende Klang des bodenständig vokalreichen Begriffs, der ja eigentlich zur Musik gehört, suggeriert verheißungsvolle Intuition und vielseitige Notation, Aufbruch und Neubeginn, Klang und Raum und passt deshalb perfekt zu den gleichnamigen Kunsttagen, die die künstlerische Auseinandersetzung mit der Töpferware in ihren Mittelpunkt stellt.

Vor 19 Jahren hat die Keramikerin Friederike Zeit Narum in ihrem Heimatort Deidesheim das internationale Symposium „Intonation“ aus der Taufe gehoben. Seither treffen sich in der beschaulichen Weinbaugemeinde jedes Frühjahr die Größen ihres Fachs zum zehntägigen Arbeiten mit ihrem Stoff, dem Ton. Die Kunsttage sind hochkarätig besetzt, aber nicht elitär: Jeder ist eingeladen, den Keramikkünstlern bei der Arbeit an neuen Werken zuzusehen und sie persönlich kennen lernen.

Eva Zethraeus reist aus Schweden nach Deidesheim zum Symposium. Diese Arbeit der Keramikerin trägt den Titel »PaleSatinCluster«. Foto: Intonation

Für die stets fünf Gäste von Friederike Zeit Narum und ihren ebenfalls keramisch aktiven Mann Svein Narum ist dieses offene Konzept eine große Herausforderung, für die sie mit reichen Eindrücken zu Land und Leuten, regionalen Leckereien und Weinen belohnt werden. Gewohnt wird getrennt in Unterkünften von Sponsoren, gearbeitet wird im Atelier Zeit und Narum sowie in der ehemaligen Synagoge Deidesheim, die in direkter Nachbarschaft liegt. In beiden Örtlichkeiten findet auch die Abschlussausstellung statt, die nicht nur die frisch entstandenen Arbeiten, sondern auch ein breites Œuvre der teilnehmenden Künstler zeigt.

Diese können sich nicht selbst bewerben, sondern werden nach handverlesener Auswahl von Friederike Zeit Narum persönlich eingeladen – stets in dem Bemühen um eine kluge und feinsinnige Mischung, die Generationen überbrückt, verschiedenen Techniken verspricht, aktuelle Geschehnisse berücksichtigt und bei aller Harmonie der gegenseitigen Wertschätzung kühne Überraschungen bereithält.

Gäste aus (fast) aller Welt

Ein Thema wird nicht vorgegeben, der Schwerpunkt liegt auf der keramischen Bildhauerei, erlaubt ist, was gefällt. Dafür werden sämtliche Materialien und alles Werkzeug bereitgestellt, ein 500-Liter-Gasofen, zwei Elektroöfen und ein Steingut-Holzofen sind vor Ort.

Zu vier ausländischen Gästen aus möglichst verschiedenen Kontinenten gesellt sich traditionell ein Keramiker aus Deutschland. In diesem Jahr ist das Hermann Grüneberg, der 1983 in Weimar geboren wurde und in Halle/Saale lebt. Seine Intonations-Partner sind Eva Zethraeus aus Schweden, Velimir Vukicevic aus Serbien, die Ukrainerin Nataliya Zuban, die schon zum zweiten Mal dabei ist, und Chanakarn Semachi, die erste Teilnehmerin aus Thailand. Und natürlich wirken die Pfälzerin Friederike Zeit Narum und ihr norwegischer Mann Svein Nerum selbst mit.

Termine

Die 19. Deidesheimer Kunsttage Intonation dauern von 14. bis 23. April, die offene Werkstatt für jedermann ist bis 21. April täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet, Abschlusspräsentation mit Vorstellung der Künstler ist am 22. und 23. April von 12 bis 18 Uhr, Finissage am 23. April, 12 Uhr. Weitere Infos unter www.intonation-deidesheim.de