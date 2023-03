Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Mit „Belfast“ legt Kenneth Branagh, 61, seinen bislang persönlichsten Film vor. Die neunjährige Hauptfigur ist das Alter Ego des Schauspielers und Regisseurs, der in Belfast geboren wurde. Der Film führt in die Monate vor der Entscheidung der Eltern des Buben, angesichts der Bürgerkriegswirren nach London umzusiedeln. Mit Branagh sprach Katharina Dockhorn bei der Deutschlandpremiere in Hamburg.

Sie haben „Belfast“ weitgehend im Studio gedreht. Ist diese Entscheidung der Corona-Pandemie geschuldet?

Ein Dreh vor Ort ist unmöglich gewesen: Das Belfast