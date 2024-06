Dem Pfalztheater in Kaiserslautern droht 2025 eine Finanzierungslücke von über fünf Millionen Euro. Das liegt einerseits an den massiv zu Buche schlagenden Tariferhöhungen . Andererseits bleiben auch die Einnahmen durch Kartenverkauf hinter den Erwartungen zurück, weshalb der Träger des Theaters, der Bezirksverband mit Theo Wieder an der Spitze, das Direktorium heftig kritisiert hat. Nun setzt sich der künstlerische Direktor Johannes Beckmann im Gespräch mit Frank Pommer zur Wehr.

Das Pfalztheater muss in der laufenden Spielzeit einen drastischen Rückgang der Einnahmen verkraften. Wie erklären Sie sich das?

Ich glaube, das ist nicht monokausal zu erklären und hat verschiedene Gründe. Ein Aspekt ist sicher die künstlerische Neuausrichtung nach dem Wechsel in der Theaterleitung. Es ist relativ normal, dass ein Teil des bisherigen Publikums skeptisch reagiert, teilweise vielleicht sogar vorübergehend wegbleibt. Ein anderer Teil, der neugierig geworden ist, kommt aber nicht in der gleichen Zeit und entsprechender Größenordnung dazu. Das ist sicherlich mit dem Spielplan und der künstlerischen Ausrichtung, für die ich stehe, zu verknüpfen. Es gibt aber auch andere Aspekte. Wir hatten auch in dieser Spielzeit eine relative große Unsicherheit darüber, was wir jetzt im Sommer machen, wenn das Große Haus wegen Sanierungsarbeiten nicht bespielbar sein wird. Leider wurde die bereits zugesagte Finanzierung des openAir-Festivals nach Veröffentlichung dann durch den Theaterträger wieder zurückgezogen, worauf wir keinen Einfluss hatten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Gesamtsituation gerade nicht dazu beiträgt, dass der Euro beim Publikum sehr locker sitzt. Schließlich darf man sich natürlich auch fragen, inwieweit bestimmte öffentliche Äußerungen des Trägers dazu beitragen werden, das Publikum zu animieren, ins Pfalztheater zu gehen.