Sorry, Systemfehler: Im Burda Museum in Baden-Baden sitzen und tanzen Roboterfrauen zwischen Meisterwerken von Richter und Baselitz – wie fühlt sich das an?

Sie sitzt auf einer Bank, allein. Im Museum. Vor einem Bild, Gerhard Richters türkismoosgrün und auberginefarben changierender See-Abstraktion. Samstagnachmittag, Baden-Baden. Ihr offenes langes