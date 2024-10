Schauspielerin Kat Graham verkörpert im neuen Biopic über Michael Jackson die legendäre US-Sängerin Diana Ross. Für Graham eine besondere Ehre, die sie nicht erwartet hätte.

New York City (dpa) - Schauspielerin Kat Graham hat sich überrascht gezeigt, als Diana Ross im Michael-Jackson-Biopic gecastet zu werden. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Rolle bekomme», sagte die 35-Jährige dem «People»-Magazin in New York City. Für sie sei das «surreal» - aber auch eine Ehre.

Die Schauspielerin («Heatwave», «Vampire Diaries») hofft, der «Endless Love»-Sängerin Ross in dem Film gerecht zu werden und «andere Schwarze Frauen durch meine Arbeit zu ehren - ob im humanitären Einsatz oder als Schauspielerin». Ross sei in den Fünfziger- und Sechzigerjahren Teil einer revolutionären Zeit der Musik gewesen, die die Bürgerrechtsbewegung in den USA beeinflusst habe, sagte Graham.

In dem Film « Michael», der im April 2025 in die Kinos kommen soll, spielt Graham an der Seite von Michael Jacksons Neffen Jaafar Jackson und Kendrick Sampson, der den Musikproduzenten Quincy Jones verkörpert. «Ich bin seit Langem mit Quincy befreundet», sagte Graham. Sampson zu sehen, wie er «jemanden spielt, der wie eine Vaterfigur für mich ist», sei ihr unwirklich vorgekommen.

