Zum Finale des „Frühlings“ stürmte es gewaltig vor Schottlands Küste. Doch für den Aha-Effekt des Abends sorgte Pianist Mao Fujita, indem er auf Mozart Wagner folgen ließ.

Schuberts Dritte. Ein Klavierkonzert von Mozart. Zum Abschluss Mendelssohns „Schottische“ – das liest sich auf dem Programmzettel erst einmal recht konventionell. Zumal für ein Musikfestival wie den „Heidelberger Frühling“, der in den vergangenen fünf Wochen mit originellen Konzertformaten und entlegenen Stücken nur so klotzte. Doch was als Schlussakkord auf den ersten Blick brav wirkte, wurde dann doch aufregend, weil auf der akustischen Wunderbühne der sanierten Heidelberger Stadthalle Akteure wie die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Dirigent Paavo Järvi und der junge japanische Pianist Mao Fujita zugange waren.

Schon die Schubert-Interpretation der Bremer fegte erfrischend durch den Gehörgang. Der zweite und der dritte Satz dieser Sinfonie, die das 18-jährige „Schwammerl“ im Frühsommer 1815 komponierte, haben eher Divertimento-Charakter. Und Järvi und seine Kammerphilharmonie – der estnische Dirigent ist bereits seit 2004 künstlerischer Leiter des Orchesters – betonten hier die kammermusikalische Leichtigkeit der Faktur. Aber die Ecksätze! Die haben rasante Substanz. Nach der getragenen Adagio-Einleitung entwickelte das Orchester unter Järvi den Kopfsatz mit hinreißendem Drive. Der Finalsatz, formal eine Tarantella, wirbelte mit dem Aberwitz einer Rossini-Ouvertüre durchs Konzerthaus. Und dazwischen zeigten die Holzbläser der Kammerphilharmonie, was sie können. Insbesondere der Solo-Klarinettist, der Solo-Oboist und der Solo-Flötist brillierten in ihren jeweiligen Kantilenen.

Ausnahmekünstler aus Japan

Die Lust der Bremer an filigraner Gestaltung kam auch Mozarts Klavierkonzert F-Dur KV 459 zugute. Entstanden zwischen markanteren Werken wie den Klavierkonzerten in G-Dur KV 453 und in d-Moll KV 466, hat dieses neunzehnte von insgesamt 27 Klavierkonzerten einen primär idyllischen Charakter. Während Mozarts musikalischer Kosmos an anderen Stellen durchaus dramatische Brüche und düstere Stimmung kennt, gönnt sich der Komponist hier nur in ganz wenigen Momenten dezente Moll-Trübungen.

Im Grunde verströmt das F-Dur-Konzert in besonderem Maß den Geist der Empfindsamkeit – was der Solist in Heidelberg vorbildlich begreiflich machte. Mao Fujita ist zwar schon seit 2022 beim Musiklabel Sony Classical unter Vertrag, im Konzertbetrieb darf der 27-jährige Japaner jedoch durchaus noch als Entdeckung gelten. Trotz seines kindlich anmutenden Äußeren überrascht er mit großer künstlerischer Reife. Den Klavierpart des Mozart-Konzerts gestaltete Fujita mit einer introvertierten Verspieltheit, die das Kokette mit sensibler Tongebung und raffinierten dynamischen Abstufungen verband. Das klang graziös und zart, manchmal auch neckisch wie ein instrumentales Papageno-Liedchen.

Nach graziösem Mozartspiel wandte er sich den »Meistersingern« zu: Mao Fujita. Foto: Studio Visuell/oho

Dass sich der Pianist auch noch auf eine ganz andere musikalische Ästhetik versteht, offenbarte sich in seiner Kadenz zum ersten Satz. Da schuf er aus Mozarts Themen eine Fuge im Bach’schen Stil, die er anschließend durch den Busoni-Fleischwolf drehte und mit spätromantischer Chromatik auflud. In demselben Maße, wie diese Abschweifung auf die Zeit vor Mozart zurückwies, öffnete sie die Perspektive auf folgende Musikepochen.

Im Nachhinein erwies sich die Kadenz außerdem als Vorspiel zur Zugabe des Pianisten. Denn da übertrug Fujita in eigener Transkription Walthers Preislied „Morgendlich leuchtend“ aus Richard Wagners „Meistersingern von Nürnberg“ aufs Klavier. Was schlicht begann, steigerte sich, virtuos und überwältigend, zu wuchtigen Klangkaskaden.

Packende Schottland-Reise

Nach der Pause ging es romantisch weiter: mit Mendelssohns dritter Sinfonie. Inspiriert durch eine Schottland-Reise des Komponisten im Frühjahr 1829, aber erst 1842 vollendet, lässt das Werk allerlei landschaftliche Assoziationen zu, von der stürmischen See im ersten Satz über den Jagdausflug im Scherzo bis hin zu melancholischen Ruinenbetrachtungen im Adagio.

Aber auch Mendelssohns „Schottische“ ist in erster Linie absolute Musik – und so gingen Järvi und die Kammerphilharmonie die Sache auch an: pointiert, mit straffen Tempi, gut akzentuierten Strukturen, herrlich tremolierenden Streichern und viel Fingerspitzengefühl für die Binnenspannung der einzelnen Sätze. Zu Beginn des Adagios patzte leider die Trompete, dafür intonierten ein paar Takte später die Hörner sehr sauber und geschmeidig das Choral-Thema, das diesem Satz sein erhabenes Gepräge verleiht. Die folgende grandiose Schlussapotheose der Mendelssohn-Sinfonie stimmte das Publikum so euphorisch, dass das Finale des „Frühlings“ im Walzertakt verklang: Als Zugabe spielte das Orchester die „Valse triste“ von Jean Sibelius.