Am 29. August startet rund um Birkweiler und Siebeldingen das 6. „fermate Klassikfestival“ in der Regie von Christoph Berner: Musik zwischen Weinreben und Vogelgezwitscher.

Es braucht sie mehr denn je, diese musikalischen Visionäre und zupackenden Macher, die jenseits von Streaming-Diensten oder Metropolen-Hype Kultur auf dem flachen Land qualitätvoll und nachhaltig etablieren. So wie der in der Pfalz heimisch gewordene österreichische Pianist Christoph Berner, selbst ein erfolgreicher Player im internationalen Klassik-Diskurs, der um das letzte Augustwochenende herum zum sechsten Mal in Folge mit seinem „fermate Klassikfestival“ ländliche Spielorte in der Südpfalz zu kammermusikalischen Exzellenz-Podien erhebt.

„Sterne des Südens“ – für die (normalerweise) sonnenverwöhnte Region rund um die Weinbaugemeinde Birkweiler bietet das Motto des aktuellen und natürlich auch unterstützenden Kultursommers Rheinland-Pfalz geradezu eine Steilvorlage. Schon rein atmosphärisch: in Spielstätten wie einem pittoresk gestalteter Ortskern-Treff und Kelterhallen properer Weingüter, deren üppig blühende Vorhöfe mit Zitronen- und Thymian-Düften und natürlich auch einem Gläschen Weißburgunder berauschen.

Emotionale Faszination

Vor allem aber ist es die Garde internationaler Instrumentalisten, die der gut vernetzte Christoph Berner auch diesmal wieder aus den Musikzentren Wien, Dresden, Frankfurt und noch weiter entfernt für vier intensive Tage mit sechs Konzerten an Lokalitäten lockt, die nicht wenige der Künstlerinnen und Künstler mit Freuden gegen manch spektakuläre Konzerthalle eintauschen. Die intime Tuchfühlung mit dem Publikum, der intensive musikalische Dialog zwischen Weinreben, Vogelgezwitscher und einem Auditorium, das in der Regel hochdiszipliniert und mit staunend geöffnetem Mund lauscht – das schafft eine Form von emotionaler Faszination, die kaum mit Worten einzufangen ist.

Mit Laura Ruiz Ferres, Klarinette, Philipp Zeller, Fagott, Sarah Ennouhi, Horn, Sebastian Gürtler und Régis Bringolf, Violine, Sue bin Lee und Mila Krasnyuk, Viola, Florian Berner und Jonathan Reuveni, Violoncello, Ulrich von Neumann-Cosel, Kontrabass, Christoph Berner, Klavier, und den Vokal-Solisten Ilse Berner, Sopran, und Erwin Belakowitsch, Bariton, bietet sich ein regelrecht orchestrales und vielfach kombinierbares Spektrum.

Funkeln aus dem Süden

Und auch wenn das bereits ausverkaufte Abschlusskonzert am 1. September – Openair in Birkweiler, garantiert bei jedem Wetter außer Gewitter – mit Komponisten wie Gioacchino Rossini, Pietro Mascagni und Nino Rota doch ein dezidiert populäres Programm aufblättert, bei den übrigen Programmen traut sich Berner was, bedient keine luftig leichten Erwartungshaltungen, sondern greift beherzt und überaus abwechslungsreich beim Fundus vor allem zeitgenössischer Kompositionen zu. Ein wenig Franz Schubert (das nicht eben häufig gespielte Oktett!) und Gustav Mahler darf auch sein. Aber dann ist man eingeladen, auf mutmaßlich ertragreiche Entdeckungsreise zu gehen, zu Schöpfungen von Franz Schreker, Carl Nielsen, Gottfried von Einem, Jean Françaix, Daniel Schnyder und Bernhard Crusell. Beim Eingangskonzert wiederum funkeln die Sterne des Südens nicht minder geheimnisvoll aus Richtung Spanien, mit Schöpfungen von Joaquin Turina, Fernando Obradors, Enrique Granados und Isaac Albeniz.

Und siehe da, auch die (etwas) neuere Musik findet in der Regel ihre Liebhaber in einem Publikumskreis, dem man dies – Asche auf unsere „elitären“ Häupter – zuweilen einfach nicht zugetraut hätte. So jedenfalls erlebte man es bislang im Konzertreigen bei fermate, dem Festival des „Innehaltens, des Hinhörens“, wie Berner das einmal formulierte. Dass es klappt, hat viel mit einer spannend moderierten und jeweils musikalisch brillanten Performance zu tun. Ein Rezept, dessen Ergebnis in den letzten Jahren bestens gemundet hat. Und diese Erkenntnis ist längst auch in den Gremien der Region verankert, der Verbandsgemeinde Landau Land, die als Veranstalter firmiert, und mittlerweile zahllosen Sponsoren.

Termin

Fermate Klassikfestival, 29. August bis 1. September in Birkweiler/Siebeldingen; Info und Tickets: www.fermate-klassikfestival.de