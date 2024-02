Den österreichische Kameramann Martin Gschlacht erhält den Silbernen Bären für seine Arbeit im Film «Des Teufels Bad».

Berlin (dpa) – Die Berlinale zeichnet den österreichischen Kameramann Martin Gschlacht aus. Er bekommt den Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung, wie die Filmfestspiele am Samstagabend bekannt gaben. Der 1969 geborene Kameramann erhält den Preis für seine Arbeit am morbiden Historiendrama «Des Teufels Bad» vom österreichischen Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala. Gschlacht hat bereits bei vielen bekannten Filmen mitgewirkt, etwa «Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste».