Eine namenlose Langspielplatte von „Led Zeppelin“ bricht im Jahr 1971 Rekorde. Und die Rockballade „Stairway To Heaven“ wird zum Kult-Klassiker.

Ein Album wird dann zum Klassiker, wenn sich die darauf enthaltenen Stücke über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, in den Gehörgängen festsetzen, wenn das musikalische Niveau der beinhalteten Songs weit über den üblichen Standard hinausreicht, wenn sich andere Künstler davon maßgeblich beeinflusst fühlen und wenn es vor allem dem wichtigsten Kriterium entspricht, nämlich zeitlos zu sein. Die vierte Langspielplatte von „Led Zeppelin“ ist so ein Klassiker.

Heute vor genau 49 Jahren ist die Scheibe erschienen und seither gingen weltweit über 37 Millionen Ausgaben davon über die Ladentheken. Dafür gab’s 27-mal Platin-, zweimal Gold- und viermal Diamantauszeichnungen. Dabei hatte die herausgebende Plattenfirma „Atlantic“ eigentlich einen Flop erwartet.

Ohne Titel und Gruppenfoto

Grund dafür war nicht mangelndes Vertrauen in die musikalischen Fähigkeiten von Gitarrist Jimmy Page, Sänger Robert Plant, Bassist John Paul Jones und Schlagzeuger Jon Bonham. Stein des Anstoßes bei den Musik-Managern war die Idee der Band, den bluesrockigen Meilenstein nach ihren Vorstellungen zu vermarkten. Das Quartett wollte beweisen, dass sein Erfolg nicht bloß auf dem Hype basiert, den die internationale Presse aufgebaut hatte, sondern ausschließlich seiner Arbeit als Komponisten, Texter und Performer geschuldet sei. Ihre Forderung daher: Das Album sollte ohne Titel erscheinen und weder den Namen oder ein Foto der Gruppe noch eine Bestellnummer auf dem Cover vorweisen. So etwas hatte es bis dato noch nie gegeben.

Der Streit ging schließlich so weit, dass Led Zeppelin sogar damit drohten, die Veröffentlichung des Werkes zu verhindern, wenn das Label ihren Wünschen nicht entgegenkäme. „Atlantic“ musste nachgeben, um sein bestes Pferd im Stall behalten zu können, das bis dahin schon mit Stücken wie „Whole Lotta Love“, „Dazed And Confused“ oder „Immigrant Song“ geglänzt hatte. Immerhin gestatteten Page & Co., auf der Innenhülle der mit einem Klappcover ausgestatteten Schallplatte anstelle ihrer Namen vier kryptische Zeichen als Erkennungsmerkmal abzudrucken.

Was bedeutet ZoSo?

Während Page, dessen Kopf der Gedanke dazu entsprungen war, für sich selber ein Icon entwarf, welches das wahrscheinlich völlig bedeutungslose Wort „ZoSo“ darstellte, legte er seinen Kumpels ein Buch über Runen vor, aus dem sich jeder von ihnen sein persönliches metaphysisches Symbol aussuchen durfte. Dass die drei Ringe, die der trinkfreudige John Bonham dabei für sich in Anspruch nahm, nicht nur die Dreifaltigkeit Mann, Frau, Kind beschreiben, sondern auch verblüffende Ähnlichkeiten mit dem Logo der damaligen amerikanischen Ballantine-Bierbrauerei aufweist, ist natürlich rein zufällig. Die vier Zeichen führten jedoch dazu, dass die Fans das Album von da an entweder „Four Symbols“ oder „Zoso“ nannten.

Heute ist es allerdings eher unter „Led Zeppelin IV“ bekannt. Auf der Vorderseite des Covers ist ein alter Mann abgebildet, der, auf einen Stock gestützt, ein Bündel Holz auf dem Rücken trägt. Laut Jimmy Page steht das Bild für Weisheit, Selbstvertrauen und Einklang mit der Natur. Die aufgeklappten Innenseiten geben den Blick auf eine Zeichnung mit dem Titel „The Hermit“ (Der Einsiedler) frei, die einen Eremiten auf einem Berggipfel zeigt, der Stock und Laterne in der Hand hält und auf ein Schloss herabschaut. Die Rückseite ziert das Foto eines typisch englischen Arbeiterviertels mit einem Wolkenkratzer im Hintergrund. Der Blick sollte auf das Banner auf einem der Häuser fallen. Es zeigt, wie ein Toter auf einer Bahre liegt. Darüber steht geschrieben, dass jeden Tag ein Mensch von seinem Hunger erlöst wird.

Der Song für die Ewigkeit

Auf „LZ IV“ enthalten sind acht Songs mit einer Gesamtspieldauer von nicht ganz 43 Minuten. Als Wichtigster davon gilt eindeutig „Stairway To Heaven“. Die von Jimmy Page geschriebene und von Robert Plant getextete Rockballade ist ein Song für die Ewigkeit. Nach einem ruhigen Beginn mit Akustikgitarre und Blockflöte steigert sich das Stück immer mehr und gipfelt schließlich in einem der besten Soli, die Page jemals auf Vinyl gebracht hat.

Page meinte in einem Interview, dass jede Band davon träumt, etwas Dauerhaftes zu schaffen. Mit „Stairway“ hätten Led Zeppelin dieses Ziel erreicht. Besonders beeindruckt zeigte sich der Gitarrist von dem Text, den sein Kollege Plant dazu verfasst hatte. Er fand ihn sogar so gut, dass er sich von da an mit dem Schreiben eigener Lyrics stark zurückhielt.

Botschaften des Satans?

Was Plant mit seinen Worten allerdings genau sagen wollte, ist bis heute ein Rätsel. Der Sänger hatte gerade ein Buch über Kunst zur Zeit der Kelten gelesen, als er, nach eigenen Worten, „eine Form suchte, um spirituelle Perfektion zu beschreiben“. Mit „Stairway“ ist ihm das eindeutig gelungen, egal, was auch immer er der Nachwelt damit sagen wollte.

Ärger mit dem Song musste dagegen Jimmy Page eine Zeit lang in Kauf nehmen. Randy California, Frontmann der Gruppe Spirit, erhob Plagiatsvorwürfe gegen ihn. Sein Song „Taurus“ sei die Vorlage für „Stairway To Heaven“ gewesen. Mehrere Gerichte schmetterten Californias Klage aber ab. Verschwörungstheoretiker wiederum glaubten, in dem Song versteckte Botschaften des Satans zu hören. Man müsse das Lied rückwärts abspielen, um die teuflischen Worte zu vernehmen.

Sogar Dolly Parton singt die Ballade

Der deutsche Musikproduzent Frank Farian machte eine Disco-Rocknummer aus „Stairway To Heaven“ und erreichte damit Platz acht der englischen Hitparade. Countrysängerin Dolly Parton möbelte den Song sogar mit Bluegrass-Elementen auf. Am besten kommt das Stück aber immer noch im Original rüber, wo es, eingebettet zwischen weiteren unsterblichen Titeln wie „Rock ’n’ Roll“, „Black Dog“, „The Battle Of Evermore“ (von Plant im Duett mit Fairport Convention- und Fotheringay-Frontfrau Sandy Denny gesungen) oder der Bluesnummer „When The Levvee Breaks“, das Herz von „Led Zeppelin IV“ darstellt. Weitere Songs sind da, trotz ihrer Klasse, nur noch schmückendes Beiwerk für einen Meilenstein.