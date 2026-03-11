Am Wochenende finden die Tage der Chor und Orchestermusik in Kaiserslautern statt. Wir haben uns mit dem Geschäftsführer über die Situation der Laienmusik unterhalten.

Wie viele Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger repräsentiert der Bundesmusikverband Chor und Orchester?

Wir sind stolz, die Interessen der 16,3 Millionen Menschen in Deutschland zu vertreten, die in ihrer Freizeit Musik machen. Unsere Mitglieder bilden die ganze Bandbreite der Amateurmusik von A wie a-cappella bis Z wie Zupfmusik ab: Von den Chören über die Jugendmusik, geistliche und weltliche Ensembles, Zither-, Blas- und Streichorchester bis hin zur Turnermusik und den Ensembleleitungen.

Lorenz Overbeck ist Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Foto: Andreas Klug

Worin besteht ihre Hauptaufgabe als Verband?

Die klassische Aufgabe eines Verbandes ist ja, die öffentliche Wahrnehmung zu stärken. Wir wollen möglichst viele Menschen ermutigen und befähigen, selbst Musik zu machen, und setzen uns dafür ein, die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen zu verbessern. Das reicht von finanziellen Rahmenbedingungen über den Abbau von bürokratischen Hürden für die zum ganz überwiegenden Teil ehrenamtlichen Strukturen bis hin zur Vernetzung beispielsweise bei der musikalischen Bildung in der Ganztagsbetreuung.

Wie können sie die Musikvereine und Chöre vor Ort unterstützen?

Wir geben Fördermittel im Auftrag des Bundes weiter und haben zum Beispiel während der Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass über 40 Millionen Euro der Amateurmusik vor Ort geholfen haben. Darüber hinaus greifen wir gesellschaftlich relevante Themen auf, wie beispielsweise Musizieren mit Demenz. Wir sind Mitglied der Nationalen Demenzstrategie und setzen ein Förderprogramm für demenzsensibles Musizieren um. Nicht zuletzt betreiben wir das Wissensportal frag-amu.de. Dort finden Musizierende und Vereine zahlreiche Tipps zu Themen wie Finanzen, Recht, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, aber auch Kinder- und Jugendarbeit.

Amateurmusik hat eine lange Tradition.

Amateurmusik in Deutschland ist, was viele nicht wissen, immaterielles Kulturerbe der UNESCO. In Deutschland gibt es aktuell 168 Einträge im Bundesweiten Verzeichnis, darunter beispielsweise die Amateurmusikpflege in Baden-Württemberg, die sächsischen Knabenchöre, das Choralsingen, die Finsterwalder Sangestradition oder das Singen des Steigerlieds. Aufgabe unserer Arbeit ist auch, diese Traditionen zu bewahren und bekannt zu machen.

Wie ist die Situation der Laienmusik in Deutschland: Gibt es Nachwuchsprobleme?

Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Erst im letzten Jahr wurden Zahlen dazu veröffentlicht: Die Studie „Amateurmusizieren in Deutschland“ des Deutschen Musikinformationszentrums in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach zeigt: Die Zahl von Menschen, die in ihrer Freizeit Musik machen, ist von 14,3 Millionen (Stand 2021) auf 16,3 Millionen gestiegen – von 19 Prozent der Bevölkerung ab sechs Jahren auf 21 Prozent. Somit musiziert jede und jeder Fünfte regelmäßig in der Freizeit.

Und wie sieht es mit der Unterstützung durch die Öffentliche Hand aus?

Die Amateurmusik in Deutschland lebt von einer enormen Leidenschaft für das Musizieren und vom außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagement vieler Menschen. Doch damit die Vereine langfristig bestehen und sich weiterentwickeln können, sind öffentliche Förderungen unverzichtbar. Ein großer Teil der Bundesmittel, die wir als Bundesverband weitergeben, stammt vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Für besondere Zielgruppen – etwa Kinder in Risikolagen oder Menschen mit Demenz – stellt zudem das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend spezielle Programme bereit. Ziel dieser Förderungen ist es stets, Wissen zu vermitteln, Modellprojekte anzustoßen und neue Strukturen nachhaltig aufzubauen. Ein schönes Beispiel ist die Auszeichnung „Landmusikort des Jahres“. Damit werden ländliche Kommunen mit bis zu 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern geehrt, die trotz oft begrenzter finanzieller Mittel beeindruckende musikalische Initiativen auf die Beine stellen. Die Auszeichnung macht diese Projekte sichtbar, stärkt Netzwerke im ländlichen Raum und wird durch ein Preisgeld ergänzt. Im vergangenen Jahr durfte sich in Rheinland-Pfalz etwa die Stadt Kastellaun über diese Ehrung freuen.

Gerade der musikalische Nachwuchs braucht auch Profiorchester-Musiker, die den Instrumentalunterricht übernehmen. Nun plant der SWR in Kaiserslautern aus einem Sinfonieorchester ein Kammerorchester zu machen. Was würde das aus Ihrer Sicht für die Laienmusikszene in der Region bedeuten?

Sinfonieorchester sind weit mehr als reine Konzertensembles: Sie prägen als kulturelle Botschafter das öffentliche Leben, schaffen Räume für gesellschaftlichen Austausch und leisten unverzichtbare Arbeit in der musikalischen Bildung. Zudem sind sie ein zentraler Antrieb für das regionale Musikleben: Wir wissen, dass Profis entscheidend zur musikalischen Vielfalt beitragen. Sie sind Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vor Ort, viele leiten selbst Ensembles, unterrichten oder treten solistisch mit Amateurensembles auf. Insofern tun der Amateurmusik solche Entwicklungen wie die Reduktion eines Sinfonieorchesters zu einem Kammerorchester langfristig weh. Das breite Musikangebot einer Region wird weniger, wenn die Profis als Vorbilder und Multiplikatoren wegfallen.

Vor allem im ländlichen Raum übernehmen Musikvereine, Chöre, aber auch Sportvereine eine wichtige gesellschaftliche Funktion.

Die Amateurmusik ist nach dem Sport die zweitgrößte zivilgesellschaftliche Bewegung in Deutschland. Die Ensembles sind nicht nur Orte musikalischer Bildung, sondern auch sozialer Anker. Die Menschen musizieren zusammen – unabhängig von Herkunft, Milieu oder Geldbeutel. Das ist ein unglaublicher Schatz in diesem Land. Und die gesellschaftliche Funktion endet nicht beim Musizieren. Man darf nicht vergessen, dass die Chöre und Orchester in der Regel Vereine sind – mit allem, was nach dem deutschen Vereinsrecht dazu gehört: Vorsitzende, Kassenwartinnen und -warte, Mitgliederversammlungen. Die aktuellen Zahlen zeigen: Rund ein Drittel der 16,3 Millionen Musizierenden engagiert sich neben dem reinen Musizieren in diesem Strukturen auch noch ehrenamtlich. Lernt, Verantwortung zu übernehmen und ermöglicht, dass täglich über 1400 musikalische Veranstaltungen in Deutschland stattfinden können.

Wird dies auch in Zukunft noch so sein oder muss man sich Sorgen machen?

Diese Frage treibt uns als Verband natürlich um. Das Engagement im Bereich Kunst und Kultur ist weiter sehr hoch, aber auch die Musikvereine haben mit dem gesellschaftlichen Trend zu eher projektgebundenem Einsatz zu kämpfen. Das bedeutet, dass sich immer mehr Menschen nur bei einzelnen Projekten oder zeitlich überschaubaren Veranstaltungen engagieren. Vereine hingegen bedeuten langjährige Verpflichtungen und manchmal auch langweilige Bürokratie.

Was kann da helfen?

Wir fördern Modellprojekte, die diesen Trends entgegenwirken und machen das Wissen verfügbar. Wie teile ich die Vorstandsarbeit unter mehr Personen auf? Wie kann ich mit moderner Kommunikation Nachwuchs für mein Ensemble gewinnen? Das ist sicher eine Herausforderung, aber das ist ein Weg, den die Ensembles unbedingt einschlagen müssen, um sich zukunftssicher aufzustellen und auch übermorgen noch Musik machen zu können.

Alphornbläser aus Baden-Württemberg lassen ungewohnte Töne in der Kaiserslauterer Innenstadt erklingen Foto: BMCO

Was können die Menschen von den Tagen der Chor- und Orchestermusik in Kaiserslautern erwarten?

Kaiserslautern zur Bundeshauptstadt der Amateurmusik. Musikbegeisterte können vom 13. bis 15. März gut 50 hochkarätige Konzerte in der Stadt erleben, der Eintritt ist überall frei. Die Bandbreite reicht vom Kinderchor über Blas- und Zupforchester, Schüler- und Bigband, bis hin zu klassischer und geistlicher Musik, Pop, Gospel und mehr. Am Samstagnachmittag gibt es ein Alphornbläser-Konzert und ein offenes Singen beim Rathaus. Herzstück des musikalischen Wochenendes ist die Lange Nacht der Musik am Samstag, bei der ganz Kaiserslautern zur Bühne wird: An elf Spielorten in der Innenstadt sind zahlreiche Kurzkonzerte aus unterschiedlichen Musikgenres zu hören. Die Konzerte dauern jeweils eine halbe Stunde. Sie sind also eine tolle Gelegenheit, Ensembles und Musikstile kennenzulernen, die man so vielleicht bisher noch nicht gehört hat. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einem Akkordeon-Konzert? Oder einem Handglocken-Chor.

Sie erwarten hohen Besuch.

Festlicher Höhepunkt und eigentlicher Anlass des dreitägigen Festivals ist die Würdigung und Ehrung von Ensembles für mindestens 100-jähriges Bestehen mit der Zelter- und der Pro-Musica-Plakette, die jedes Jahr vom Bundespräsidenten gestiftet werden. Im Rahmen des Festkonzerts am Sonntag verleiht Bundesminister Patrick Schnieder die ersten Plaketten des Jahres stellvertretend an alle in diesem Jahr ausgezeichneten Ensembles. Ausgezeichnet werden die Mainzer Hofsänger und der Musik- und Unterhaltungsverein Lauschied. Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird den Ausgezeichneten im Festkonzert persönlich für ihr Engagement danken.

Was bedeutet das Fest für Sie persönlich?

Für mich sind das die 15. Tage der Chor- und Orchestermusik, und ich muss sagen, dieses Festival ist immer wieder ein Highlight. Man hört die tollen Ensembles, entdeckt immer wieder neue Facetten der unglaublichen Vielfalt der Amateurmusik, blickt in die glücklichen Gesichter des Publikums und sieht einfach, wofür man das ganze Jahr arbeitet.

Info

Das Programm liegt an vielen Stellen in der Stadt Kaiserslautern aus und ist online unter tcom2026.de zu finden.

