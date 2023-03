Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Spannung erwartet wird am Pfalztheater alle zwei Jahre die Uraufführung jenes Stückes, das den Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis errang. Schließlich ist dieser einer der höchstdotierten Dramatikerpreise des Landes. Die 10.000 Euro Preisgeld gingen diesmal an die junge Baseler Autorin Ariane Koch. Am Freitagabend zeigte sich, ob sie die Auszeichnung verdient hat.

„Die Dinosaurier werden immer trauriger“, trällerte in den 1980ern der als Teufelsgeiger von Eppendorf bekannte Sänger Lonzo und landete damit einen veritablen Hit. Trauriger