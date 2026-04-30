Coole Frau, Eileen Gray: Das mpk inszeniert das Werk der irischen Design-Ikone auf einer Bühne von Theaterstar Anne Viebrock und Studierenden der Uni.

Ein Beistelltisch wie – !!! – ein Schriftzeichen, leicht lesbar, genial, verstellbar: Stahlrohr, Chrom, Glas, Geometrie. Zwei Kreisformen, verbunden mit einem Parallelogramm. Eine Kette zum Arretieren baumelt. Eileen Gray hat den „Adjustable Table“ für ihre Schwester erdacht, für das Frühstück im Bett. Jetzt kennt das Teil zum Unterschieben oder Freistehen auch, wer Möbeldesign höchstens aus den Augenwinkeln wahrnimmt. Ein Klassiker, oft kopiert, nie erreicht. Auf Eileen Gray, die zwei Jahre vor ihm einen Sessel aus einem einzigen fortlaufenden Stück Stahlrohr schuf, war sogar Baumeisterguru Le Corbusier fast tragisch neidisch. Sehr coole Frau.

Wie schwerelos: Das Eileen-Gray-Haus E-1027 in Roquebrun-Cap-Martin ist seit 2021 wieder zugänglich. Foto: picture-alliance/Nice MatinOhotopQr/MaxApp

Schottisch-irischer Adel, 1878 geboren, eine der ersten Londoner Kunststudentinnen: 1902 ging sie nach Paris, um bei einem japanischen Meister die Lackkunst zu erlernen. Ihr Bubikopf, die Abenteuerlust. Sie liebte Männer und Frauen, reiste mit dem Heißluftballon, überquerte mit dem Aeronauten Hubert Latham 1909 den Ärmelkanal in dessen selbstgebautem Flieger. 1910 begann sie mit gelackten Kabinettstücken und raumteilenden Wandschirmen im Art-déco-Stil.

Die „Vogue“ schrieb 1917 über sie: „Sie steht allein, ist Meisterin einer einzigartigen Ausdrucksmethode.“ Dennoch eröffnete sie 1922 ihren ersten Laden unter dem männlichen Namen „Jean Desert“. Wie es dann weiterging – zeigt die zauberhaft inszenierte, von Svenja Kriebel kuratierte Ausstellung im Museum Pfalzgalerie.

Kondensiertes Lebensgefühl: Raummontage der Bühnenbildnerin Anne Viebrock im Museum Pfalzgalerie. Foto: mac

Die Schau hat Impetus. Sie passt genau. Zum Zwanzigerjahre-Motto des Kultursommers, der am Samstag in Kaiserslautern eröffnet. Zum Haus, das aus bürgerlichem Engagement als Baugewerkschule mit musealem Anschluss gegründet worden ist. Zudem illustriert sie beispielhaft die die Stadtgesellschaft umarmende Idee, die mpk-Direktor Steffen Egle von seinem Museum hat.

Im Foyer ist das Modell aufgebaut, der Entwurf des Kollektivs Architektur Theorie Geschichte und Raumgestalt. Mehrere Semester haben sich junge Leute mit Gray und einer ihr gemäßen musealen Präsentation beschäftigt: Studierende, die an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) eingeschrieben sind und bei den Professorinnen Adria Daraban und Oda Pälmke studieren. Jetzt läuft man durch Räume, die wirken wie geträumt.

Ein aufwändig gestaltetes wandgroßes Leporello erzählt ihre Biografie. Ein Parcours der Referenzen an ihr Werk und Gray-typisch geschwungenen und gerasterten Stellwänden ist entstanden. Da, ein Teppich an der Wand, der aussieht wie konkrete Kunst, von einer Studentin nach einem Entwurf von Eileen Gray gewebt. Bei ihrem Frisierschrank aus den Jahren 1932 bis 1934 sind Regalbretter grafische Zeichen. Schubladen schwenken aus dem von Studierenden bewerkstelligten Nachbau eines kniehohen Wäscheschranks, eigentlich ein Mini-Haus mit gläsernem Dach. Der schwarz lackierte Brick Screen aus beweglichen Paneelen steht in einer Sichtflucht, ein Raumteiler, der auch zur Sammlung des Museum of Modern Art in New York gehört. Und gleich am Eingang thront der Prototyp des Adjustable Table mit schwarzem Rahmen.

Eigentlich Architektur: Wäscheschrank von Gray, Foto: Studio Baraja SLB

Grays Möbeldesigns sind kühn, puristisch, makellos, ohne kühl zu sein. Witzig wie „Bibendum“, die Sitzgelegenheit, die heißt wie die Michelin-Werbefigur und ihre Wulstfigur zitiert. Smart wie der Sessel „Nonconformist“ aus dem Jahr 1926, der nur eine Armlehne hat: für die eine Hand zum Rauchen, während die andere Platz hat, um zu gestikulieren.

Eileen Gray war voller Ideen und sinnfällig-praktischer Einfälle. Ihr 15 Jahre jüngerer Freund, der rumänische Architekt und Journalist Jean Badovici, brachte sie darauf, sie auch als Architektin auszuleben. Das Ergebnis: das 1929, als sie 51 war, fertig gebaute Haus E-1027 schwebt schwerelos in Roquebrun-Cap-Martin an einem Hang der Côte d“Azur über der Riviera. Der Name ist aus den Initialen von Gray und Badovici und der Buchstabenfolge des Alphabets abgeleitet.

Jeder Winkel durchdacht: Interieur in Grays Haus an der Riviera. Foto: mpk

Weiße Quader auf Stelzen, L-förmiger Grundriss, schmucklose Fassade, bodentiefe Fenster, Flachdach, ein Schiff mit blauen Markisen, nach dem Lauf der Sonne ausgerichtet. Der Architektur ist der zweite Teil der Kaiserslauterer Gray-Feierlichkeit gewidmet: eine Szenografie von Anne Viebrock. Die vielgefeierte und vielbeschäftigte Bühnenbildnerin hat über E-1027 ein eigenes Theaterstück geschrieben. „Das Mansion am Südpol (Eine Immobilie)“ hatte 2012 am Theater in Basel Premiere. Jetzt, in ihrer Kaiserslauterer Raummontage, dschizilben Zikaden.

Ein Teppich wie gemalt: Eileen Grays Entwurf hat eine Kaiserslauterer Studentin nachgewebt. Foto: mac

„Langsam eintreten“ steht am Eingang; die Aufforderung stand auch im Originalhaus am Anfang. Milchiges Licht fällt auf einen blau gekachelten Raum, der der Originalsituation nachempfunden ist. Fenster schwingen auf. Man blickt auf eine Terrasse mit Aussicht, draußen scheinbar das Meer statt des Fußballstadions gegenüber.

„Invitation au voyage“, der Titel eines Baudelaire-Gedichts, steht auf einer Landkarte. Viebrock kondensiert das Lebensgefühl, das in dem Haus geherrscht haben muss, in dem die Teetische mit Kork belegt waren – wegen des Krachs. Durch die Fenster über dem Divan ließ sich der Sonnenaufgang im Winter beobachten. Jedes Areal genau gezirkelt. „Die Räume“, schreibt der Architekturkritiker Niklas Maak, „werden, je tiefer man in das Haus geht, immer dunkler, und am Ende steht man in einem Schlafzimmer mit einer fast schwarzen, tiefblauen Wand – fast so, wie wenn man vom Haus aus ins Meer geht und immer tiefer ins dunkelblaue Wasser hineinschwimmt“.

Seltsamer Gestus: Le Corbusier malte selbst nackt abstrakte Gemälde mit nackten Frauenfiguren in Grays Haus. Sie empfand das als Schändung. Foto: dpa

Gray selbst meinte, sie habe ihr Haus von innen nach außen gebaut. Ein Haus begriff sie als „Organismus“, als „Schneckenhaus des Menschen, seine Erweiterung“. Das glatte Gegenteil zu den Wohnmaschinen von Großbaumeister Le Corbusier, einem Freund ihres Freundes Jean Badovici, ihrem späteren Antipoden. Mit ihm und dem Haus ist eine Geschichte verbunden, die in Kaiserslautern nicht mehr groß erzählt wird. Wenn man so will, hat Gray sie im Nachhinein triumphal überwunden. Damals aber machte sie ihr schwer zu schaffen.

Denn tatsächlich hielt Gray es in E-1027 nur zwei Sommer aus. Dann zog sie zehn Kilometer weiter in ein eigenes Haus, nur für sich gebaut, die Villa „Tempe à Pailla“, das heißt: Eigentlich lebte sie fast 70 Jahre im selben Apartment in der Pariser Rue Bonaparte 21 an der Seine. In Roquebrun-Cap-Martin derweil genossen Badovici und Le Corbusier nach ihrem Weggang ihr neu gewonnenes Hausrecht.

Es ging so weit, dass das Haus als Badovici-Projekt firmierte. Später wurde es Le Corbusier zugeschrieben. Der Baumeister malte ohne Skrupel fünf abstrakte Gemälde mit nackten Frauenfiguren auf die weißen Wände und ließ sich selbst nackt dabei fotografieren. Ein seltsamer Gestus. Eileen Gray empfand die Tat als Schändung. Ein männlicher Akt der Dominanz. Neid vielleicht. Heute, da das Haus dem französischen Staat gehört und einigermaßen rekonstruiert worden ist, steht beides unter Denkmalschutz: das Haus – und die Gemälde, die nicht dahin gehören. Das eigentliche Unrecht aber war, dass Gray, die große Moderneerfinderin, etwas in Vergessenheit geriet. Ihr Revival ist zwei Auktionen und Yves Saint Laurent zu verdanken.

So war der Modeschöpfer einer der letzten beiden Bieter für Grays Raumteiler „Le Destin“, der 1972 bei einer Auktion 40.000 Euro erreichte. Die Designerin nahm es, hochbetagt, mit Verwunderung zur Kenntnis. Früher, meinte sie, habe sie Probleme gehabt, ihre Entwürfe zu verkaufen. 1976 starb sie. 2009 wurde ihr etwas klobig-exotischer Drachensessel aus dem Nachlass von Saint Laurent für 19,5 Millionen Euro ersteigert, der höchste Preis, der jemals für ein Möbelstück aus dem 20. Jahrhundert gezahlt worden ist. Schlechtes Karma derweil für Le Corbusier: 1965 ertrank er beim Baden nahe seines Ferienhäuschens, das er sich unweit von Eileen Grays Architektur gebaut hatte: Herzinfarkt. Kann sein, dass ausgerechnet sein letzter Blick darauf fiel.

Die Ausstellung

„Eileen Gray: Golden Girls No. 3“, Pre-Opening am Samstag, 2. Mai aus Anlass der Kultursommereröffnung, mit Performance, Voguing und Lichtkunst. Eröffnung: Sonntag, 3. Mai, 11 Uhr. die Schau läuft bis 8. November.