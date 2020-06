Über 70 Veranstaltungen verzeichnet das Konzertprogramm 2020/21 der Stadt Kaiserslautern, das gestern in der Fruchthalle vorgestellt wurde. Wie genau die Saison stattfinden wird, hängt allerdings von der weiteren Entwicklung in der Coronakrise ab. Unter anderem ist die Uraufführung einer „Barbarossa“-Sinfonie aus der Feder von Marc-Aurel Floros geplant. Die „sinfonische Fantasie“ des 49-jährigen Hamburgers ist als Auftragswerk der Stadt entstanden und soll am 13. November in der Fruchthalle aufgeführt werden. Ausführende sind die Pianistin Anna Fedorova und das Orchester des Pfalztheaters, das ab dieser Saison vom neuen Generalmusikdirektor Daniele Squeo geleitet wird.

Floros hat bereits 2018 die gleichfalls in Kaiserslautern uraufgeführte Tondichtung „Luther“ geschrieben. Als Pianist begleitet er im Februar seine Lebensgefährtin Elke Heidenreich zur Lesung „Alle Vögel sind schon da?“ nach Kaiserslautern.

Einen Schwerpunkt der Sinfonie- und Kammerkonzerte bilden diesmal die Werke osteuropäischer Komponisten wie Dvorak, Rachmaninow, Strawinski, Mussorgski, Smetana und Bartók. Neben dem Theaterorchester wird das Programm auch diesmal von der Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern und der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gestaltet.

Brandauer zu Gast

Zu Gast sind hochkarätige Solisten wie die Pianisten Artur Pizzaro, Anna Fedorova, Josef Moog und Danae Dörken, die Cellisten Alexander Hülshoff und Nadége Rochat, die Mezzosopranistin Elisabeth Kulman und der Bratschist Nils Mönkemeier. Zu den kammermusikalischen Ereignissen gehört ein Auftritt des Countertenors Andreas Scholl.

Daneben steht die zweite Ausgabe des Lauterer „Literatur-Festivals“ – unter anderem mit Klaus Maria Brandauer und Christian BRückner – auf dem Programm, außerdem ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche, Schulen und Familien. Die freie Szene der Stadt ist durch die Mitwirkung des alternativen Kulturclubs „Salon Schmitt“ eingebunden.