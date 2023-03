Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für ein Jubiläum! Die 25. Ausgabe des International Kammgarn Jazzfestivals sollte im April steigen. Aus bekannten Gründen zunächst abgesagt, wurde daraus eine Zitterpartie. Bis vor wenigen Wochen klar war: Es kann doch über die Bühne gehen – allerdings als Open Air statt in Kasino und Club des Kaiserslauterer Kulturzentrums. Am Donnerstagabend geht’s los.

Die verringerte Platzkapazität von 500 Plätzen im bestuhlten Kasino auf 160 bis 180 vor den Toren des ehemaligen Industriebaus brachte es mit sich, dass der Eröffnungsabend,