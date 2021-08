Neue Krimikomödie mit Sebastian Bezzel als Dorfermittler. Es geht um den Tod einer Joggerin.

Berlin (dpa) - Dorfpolizist Franz Eberhofer hat mittlerweile eine eingeschworene Fangemeinde. Neben den Krimis von Rita Falk über Mord und Totschlag in der niederbayerischen Provinz sind es vor allem die Filme, die sehr beliebt sind.

Nun kommt eine neue Krimikomödie der Reihe ins Kino. In „Kaiserschmarrndrama“ wird eine Joggerin ermordet. Eberhofer will aufklären, hat dabei aber mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine energische Ermittlerin aus der Stadt mischt sich ein, sein bester Freund Rudi (Simon Schwarz) sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl und braucht Hilfe. Und seine Freundin Susi will endlich, dass er den Bau ihres gemeinsamen Hauses vorantreibt. Alles Dinge, die Franz überfordern. Vollends aus der Bahn wirft ihn aber die Tatsache, dass ihm sein Hund Ludwig große Sorgen bereitet.

Kaiserschmarrndrama, Deutschland 2019, 96 Min., FSK ab 12, von Ed Herzog, mit Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff, Simon Schwarz

