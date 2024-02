Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Juliette Binoche, geboren am 9. März 1964, ist eine Konstante des Kinos. Sie drehte mit Godard und Kieslowski und wurde in „Der englische Patient“ berühmt. Nun läuft „Geliebte Köchin“ im Kino. Der Film spielt Ende des 19. Jahrhunderts, Binoche gibt die Köchin Eugene, Benoît Magimel ihren Chef und Geliebten. Zudem ist Binoche in der Serie „The New Look“ (Apple+) als Coco Chanel zu sehen. Katharina Dockhorn sprach mit ihr.

Fanden Sie persönliche Anknüpfungspunkte in Ihrer Rolle als Köchin?

In Eugene fand ich mich auch selbst wieder. Das Leben ist öde