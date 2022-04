Mehr als 200 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker nahmen am diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Mainz teil. Nicht weniger als 81 Preisträgerinnen und Preisträger werden das Land Rheinland-Pfalz von 2. bis 9. Juni beim Bundeswettbewerb in Oldenburg vertreten.

Im folgenden listen wie die aus der Region stammenden Teilnehmer auf, die eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb erhalten haben: Isabella Krassnitzer aus Freinsheim, Kenta Nishino aus Kaiserslautern, Pia Buch aus Limburgerhof, Constantin Sold aus Schifferstadt, Diana Ridder aus Speyer, Aurel Philippsen aus Grünstadt, Yoo-Jin Gabriel Hirsch aus Ludwigshafen, Jeremia Theurer aus Taubensuhl, Paul Roman Horn aus Kaiserslautern, Jakob Garbe aus Dirmstein, Lilli Labrou aus Germersheim, Clara Schardt aus Neustadt, Karlsson Schick aus Freinsheim, Leo Bosch und Toni Hans Farian aus Ludwigshafen, Anna Gaedtke aus Winnweiler und Kristina Kappes aus Langmeil.