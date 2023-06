Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es mag an der Freude gelegen haben, dass nach dem langen Lockdown ein kulturelles Großereignis wieder stattfinden konnte, dass das Publikum diese Bayreuth-Eröffnung mit dem „Fliegenden Holländer“ so ausgiebig feierte. Es lag aber auch am mutigen Dirigat von Oksana Lyniw und an der sensationellen Leistung von Asmik Grigorian in der Rolle der Senta, die geradezu sprachlos machte.

Fährt man an der holländischen Nordseeküste entlang, dann findet man immer wieder kleine Orte und Städtchen, die nicht nur von der Tourismus-Industrie in unserem Nachbarland