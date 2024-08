Mit dem Film «Jeanne du Barry» kehrte Johnny Depp nach dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau auf die Leinwand zurück. Sein zweites Regieprojekt stellt er an einem renommierten Ort vor.

Los Angeles/San Sebastián (dpa) - Johnny Depp (61) hat einen renommierten Ort für die Premiere seines zweiten Regiewerks gefunden. Der «Fluch der Karibik»-Star wird seinen Film «Modi - Three Days on the Wing of Madness» beim Filmfestival von San Sebastián vorstellen. Der Schauspieler und Regisseur wies auf die geplante Weltpremiere im September in einer Instagram-Story hin.

Seine Produktionsfirma IN.2 schrieb auf der Plattform X, dass sie begeistert seien, die Premiere des Films im Rahmen des 72. Festivals in der nordspanischen Stadt zu feiern. «Modi» läuft dort außer Konkurrenz.

Für den Film über den italienischen Künstler Amedeo Modigliani (1884 - 1920) holte Depp neben Hauptdarsteller Riccardo Scamarcio unter anderem Bruno Gouery und Al Pacino vor die Kamera. Der Film dreht sich um drei bewegte Tage im Leben des Malers, der während des Ersten Weltkriegs in Paris lebte. Im Januar hatte Depp erste Fotos von dem Projekt gezeigt und sich bei Pacino (84) bedankt, der das Projekt an ihn herangetragen habe. Es ist Depps zweites Regiewerk nach «The Brave» (1997). Als Schauspieler war er zuletzt in dem Kostümdrama «Jeanne du Barry» (2023) zu sehen.

Das «Festival Internacional de Cine de San Sebastián» ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Die 72. Ausgabe findet vom 20. bis 28. September statt. Der Hauptpreis, die «Goldene Muschel», ist nach der Form der Bucht benannt, an der die baskische Metropole liegt.