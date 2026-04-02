«Grease», «Pulp Fiction», «Saturday Night Fever»: John Travolta machte sich als Schauspieler einen großen Namen. Nun wechselt der begeisterte Hobbypilot hinter die Kamera.

Cannes (dpa) - John Travolta («Pulp Fiction», «Saturday Night Fever») gibt mit 72 Jahren sein Regiedebüt. Der Hollywoodstar präsentiert bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai als Weltpremiere seinen neuen Film «Propeller One-Way Night Coach», wie das Filmfestival mitteilte.

Dabei handle es sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Buchs des Schauspielers aus dem Jahr 1997, der als begeisterter Hobbyflieger gilt. Bereits mit 15 Jahren habe er angefangen zu fliegen, mit 22 Jahren habe er seine erste Pilotenlizenz erworben, hieß es in der Mitteilung.

Film von Flugleidenschaft Travoltas inspiriert

«Propeller One-Way Night Coach» erzähle von einem Jungen, der mit seiner Mutter eine Flugreise unternimmt. Die Geschichte sei von Travoltas eigener Flugleidenschaft inspiriert. Im Film, der ab dem 29. Mai bei Apple TV zu sehen sein soll, spielt unter anderem Travoltas Tochter Ella Bleu als Flugbegleiterin mit.

Travolta wurde 1977 in der Rolle als Tony Manero in «Saturday Night Fever» über Nacht zum Superstar. Die Rolle des tanzbegeisterten New Yorker Underdogs brachte ihm seine erste Oscar-Nominierung ein. Auf dem Höhepunkt der Discowelle in den 1970er Jahren feierte er auch mit dem Musikfilm «Grease» (1978) einen großen Erfolg.

Der Schauspieler war schon mehrfach zu Gast bei den Filmfestspielen in Cannes. Der Gangsterfilm «Pulp Fiction» von Quentin Tarantino, in dem er den Profikiller Vincent Vega spielt, gewann 1994 die Goldene Palme in Cannes. Das diesjährige Festival ist vom 12. bis 23. Mai an der Côte d’Azur geplant.