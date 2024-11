John Milton, der vor 350 Jahren in London starb, war nicht nur ein Dichter, sondern beschäftigte sich als politischer Denker und Staatsbediensteter unter Oliver Cromwell mit den politischen Unruhen seiner Zeit. Schuld und Sünde sind seine großen Themen, aber auch das Freiheitsstreben und die Selbstbestimmung des Menschen.

„Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben.“ So höhnisch lässt Goethe den Teufel Mephistopheles in seinem „Faust“-Drama über alle Kulturanstrengungen spotten. Statt „die Bösen“ hätte der Gegenspieler Gottes ebenso „das Böse“ sagen können und hätte in einem Satz den langen Prozess der Zivilisation und Aufklärung zusammengefasst.

Dieser Prozess hat aus einer Person Teufel ein Ammenmärchen aus vergangener Zeit gemacht. An seine Stelle tritt ein Begriff, während das, worauf Ammenmärchen wie Begriff zielen, fortdauert. Nur in der Dichtung wird die Personifizierung des Begriffs noch schmunzelnd hingenommen. Schon Goethe hat so den anderthalb Jahrhunderte älteren Milton als Dichter geschätzt und für seinen „Faust“ benutzt. Dessen Thema im „Verlorenen Paradies“, den Kampf Satans mit Gott, das Ringen des Guten mit dem Bösen um die Herrschaft über den Menschen, empfand jedoch er bereits, wie einem Brief an Schiller zu entnehmen ist, als „abgeschmackt“. Goethes Behandlung des Stoffes im „Faust“ entbehrt denn auch nicht einer gewissen Ironie, während der 1608 geborene Milton noch mit Lesern rechnen durfte, für die Himmel und Hölle Entitäten waren.

John Milton Foto: IMAGO/H. Tschanz-Hofmann

Milton greift den uralten Mythos von Satan als einem gefallenen Erzengel auf, der einen Aufstand gegen den Schöpfer anzettelt, mit seinen teuflischen Kombattanten von Gott und seinen himmlischen Heerscharen vom Himmel gestürzt und auf ewig in tiefste Tiefen verbannt wird. Gott schafft daraufhin zum Ersatz Adam und Eva, die Stammeltern des Menschengeschlechts. Rachedurstig zerstört Satan deren Glück im Paradies, indem er Eva dazu bringt, eine Frucht vom verbotenen Baum der Erkenntnis zu essen, woraufhin die Menschen wie Gott zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Ursprünglich 1667 in zehn, sieben Jahre später dann in zweiter Auflage in zwölf Büchern hat der Dichter sein in Blankversen abgefasstes Epos veröffentlicht. Die zwölf Bücher lassen wiederum eine Dreiteilung in je vier Bücher erkennen. Der erste Teil handelt von Satan und seinem Sturz, der zweite von der Allmacht Gottes und der dritte vom Weg des Menschen.

Miltons Quelle war nicht nur die Bibel. Er spielt auch sehr häufig, wie es dem Geist der Renaissance entsprach, auf antike Vorbilder an, insbesondere auf Vergil, den hochgeschätzten römischen Dichter der „Aeneis“. Ursprünglich sollte „Paradise Lost“ ein Drama werden, was in der Form des Epos noch an den vielen, oft sehr langen Reden und Gegenreden erkennbar wird, nicht nur zwischen Satan und Erzengeln, sondern auch in Dialogen zwischen Gottvater und dem Gottessohn.

Wahre Redeschlachten nach antikem Vorbild

Satan und Engel bieten sich Redeschlachten wie die Krieger in der „Ilias“ und in der „Aeneis“. Mit Homer, dem Vater der abendländischen Epik, verbindet den seit seinem 43. Lebensjahr vollständig der Sehkraft beraubten Milton seine Erblindung. Was seit der Antike als Zeichen innerer Erleuchtung galt und der Dichter selbst in einer persönlichen Bemerkung auch so versteht, trug ihm jedoch schon Goethes leise Kritik ein, erst recht dann im 20. Jahrhundert die Verdammung des Lyrikers T. S. Eliot, der in dem besonders in der Romantik äußerst beliebten Milton wegen mangelhafter Bildhaftigkeit und Anschaulichkeit ein Verhängnis für die englische Literaturgeschichte sah und gegen Shakespeares kraftstrotzende Lebendigkeit ausspielte.

Das Verhältnis des Dichters zur Aufklärung indes ist zwiespältig. Auf einer Italienreise lernte der Engländer den Astronomen und Mathematiker Galileo Galilei kennen, der als erster gegen den Widerstand der Kirche den Nachweis geführt hatte, dass die Sonne im Zentrum des Planetensystems steht. Milton jedoch hält in seinem Epos noch weitgehend an dem antik-mittelalterlichen, streng hierarchisch gestuften Weltbild fest. Auch scheint ihm die Hölle – anders als Galilei, der nur widerwillig den Auftrag ausführte, die Hölle, wie sie der Dichter Dante beschrieben hatte, zu vermessen – ein geografisch bestimmbarer Ort gewesen zu sein.

Pamphlet für Hinrichtung von König Karl I.

Dagegen wäre es erstaunlich, wenn seine religiösen und politischen Überzeugungen in dem Epos keinen Niederschlag gefunden hätten. Milton war nämlich Sekretär des durch Oliver Cromwell, den Führer der Puritaner in der englischen Revolution, mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Parlaments. Er war auch der erste, der 1649 ein einflussreiches Pamphlet zur Rechtfertigung der von Cromwell befohlenen Hinrichtung König Karls I. verfasste. Aus seiner religiös-weltanschaulichen Einstellung erklären sich in seinem Epos gegen den Katholizismus gerichtete Attacken, etwa gegen die Unfehlbarkeit des Papstes und die Korruption der römisch-katholischen Kirche.

Miltons Puritanismus wird deutlich an dem bescheidenen, dabei jedoch glücklichen und friedlichen Leben, das er Adam und Eva im Paradies zuschreibt. Entgegen dem biblischen Zeugnis vom Fluch der Arbeit erst nach dem Sündenfall gehen die mythischen Stammeltern des Menschengeschlechts dem puritanischen Ethos entsprechend schon im Paradies einer Arbeit nach. Sie besteht freilich in der liebevollen Pflege der Natur.

Ein Hoch auf das Landleben

Doch vollends nach dem Sündenfall preist Adam den Wert der Arbeit mit den Worten (in altenglischer Orthografie): „With Labour I must earne / My bread; what harm? Idleness had bin worse. / My labour will sustain me.“ (Mit Arbeit muss mein Brot ich mir verdienen. Kein Unglück! Schlimmer wäre Nichtstun. Arbeit wird mich erhalten.) Miltons Fortschrittsskepsis wird deutlich, wenn er die militärtechnischen Erfindungen von Schießpulver und Kanonen Satan zuschreibt. Und an einer Stelle spielt er ein idyllisches Landleben gegen die stinkende Kloake Großstadt aus. Die Eva in den Mund gelegten Lobgesänge auf die freiwillige, naturgemäße Unterordnung der Frau unter den vernunftbegabten Mann werden die Feministinnen von heute wohl nur zornschnaubend oder unter unauslöschlichem Gelächter anhören.

Worin besteht nun für Milton das Böse? Oder, voraufklärerisch gefragt: Welche Eigenschaften schreibt Milton Satan zu? Prinzipiell strebt sein Satan die totale Vernichtung von Gottes Schöpfung an. Seinen Zerstörungswillen verbirgt er durch Verstellung und Heuchelei. Mit seiner Verlogenheit schafft er eine verwirrende Verkehrung der natürlichen Ordnung, die mit einer identitätslosen, proteushaften Wandlungsfähigkeit seiner Gestalt einhergeht, am deutlichsten, wenn er sich zur Verführung Evas in eine Schlange verwandelt. Seine kardinalen Eigenschaften sind Neid, Stolz und anmaßende Arroganz, nämlich Neid auf das Werk Gottes und das paradiesische Glück der ersten Menschen, anmaßende Arroganz, weil er unfähig ist zu Unterordnung und Anerkennung der natur- beziehungsweise gottgegebenen und gottgewollten Hierarchie.

Böse ist immer der andere

Eine nahe liegende Besinnung auf die eigene Mitwirkung am Sturz des Königs wird der Leser vergeblich suchen. Der puritanische Rebell glaubte sich offenbar im Recht gegenüber einer gottlosen, ungerechten, bösen Königsherrschaft. Dieser blinde Fleck, der freilich nicht nur Milton eigen ist, hat sich immer noch nicht gelichtet: Böse ist immer der andere, gut die eigene Person und Partei. Manchmal blitzt allerdings in seinem Epos die Einsicht von der Relativität und historischen Bedingtheit von Gut und Böse auf, so wenn er sämtliche heidnischen Götter vorchristlicher Religionen in der Gefolgschaft Satans aufführt.

Bei allem mythisch Dichterischen hat „Paradise Lost“ dennoch teil am Prozess der Zivilisation. Sein moralischer Fortschrittsglaube, der von der Hölle zum Paradies führt, offenbart sich im letzten Buch in Adams bewundernden Worten an den Erzengel Michael, als der den göttlichen Heilsplan enthüllt: „O goodness infinite, goodness immense! / That all this good of evil shall produce, / and evil turn to good… / Light out of darkness!“ (O unendliche Güte, Güte ohne Grenzen! / Die all dies Gute aus Bösem hervorgehen lässt / und Böses zu Gutem wandelt… / Licht aus Finsternis!“)

Hollywood und die Macht des Guten

Milton gibt eine Theodizee, eine Rechtfertigung Gottes allem Leid und Übel in der Welt zum Trotz. Das eherne Gesetz vom Sieg des Guten über das Böse galt ja noch bis in die jüngste Zeit für jeden Hollywood-Film, für den Kitsch ist es immer noch in Kraft. Allmählich jedoch beginnt angesichts der gewaltigen Verheerungen, die der Mensch auf dem Planeten Erde anrichtet, das Vertrauen in diesen vorherbestimmten Sieg des Guten zu schwinden.

Was Milton angeht, so hätte es eines „Paradise Regained“, eines wiedergewonnenen Paradieses, das er 1671 auf sein verlorenes Paradies folgen ließ, gar nicht bedurft. Sein zweites Versepos, das überwiegend in Dialogen von den Versuchungen Christi durch Satan, den Fürsten der Welt, handelt, spricht allerdings die christliche Moral des Verzichts und der Askese unverblümter und konzentrierter aus als sein Vorgänger: „Riches are mine, Fortune is in my hand; / They whom I favour thrive in wealth amain, / While Virtue, Valour, Wisdom sit in want.“ (Reichtümer gehören mir, Vermögen liegt in meiner Hand; / Meine Günstlinge haben mühelos reichlich Erfolg, / Während Tugend, heldenhafte Überwindung und Weisheit Not leiden.) Christus allerdings weiß Satans Versuchungen zu widerstehen.