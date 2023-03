Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der sehr große amerikanische Schriftsteller John Irving wird am 2. März 80 Jahre alt. Ein lauter Lobgesang.

„1941 tritt Rachel Brewster als Skifahrerin bei den Nationalen Abfahrts- und Slalommeisterschaften in Aspen, Colorado an. Little Ray, wie sie genannt wird, landet zwar nicht auf dem Siegertreppchen,