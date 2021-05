Die deutsch-französische Sprachartistik von Martin Graff, Autor, Kabarettist, Philosoph und Pfarrer aus dem elsässischen Münstertal, gibt es seit 2003 auf den Wochenend-Seiten der RHEINPFALZ. Jetzt kann man eine Auswahl der besten Texte auch im Buch nachlesen.

Wer mit Großeltern aus der Pfalz aufgewachsen ist, hat eindeutig einen Fremdsprachenvorteil, zumindest, was das Französische angeht. „Schass mer die Gickel ausem Schardeng“ (hochdeutsch: Jage mir die Hühner aus dem Garten), sagte die Oma – und wurde verstanden. Heute allerdings haben die wenigsten Großmütter einen Garten mit Leschiehm, also Gemüse, und erst recht keine Hühner in diesem Jardin.

Dennoch gibt es im pfälzischen Dialekt noch jede Menge Wörter, die ihre Herkunft aus Frankreich nicht verleugnen können. Vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum gerade in der Pfalz die „Zungenknoten“ von Martin Graff so gerne gelesen werden. Viele Pfälzer müssen ihre Zunge gar nicht so sehr verknoten, wenn der Gedankenschmuggler aus dem elsässischen Münstertal die Idiome mischt und für einen fröhlichen Tanz der Sprachen durcheinanderwirbelt. Seit 2003 nimmt er so in der Wochenend-Ausgabe der RHEINPFALZ deutsch-französische Befindlichkeiten aufs Korn mit dem großen Ziel, auch die Kopfgrenzen in ganz Europa irgendwann einmal vollends zum Einsturz zu bringen.

Als wir in der Redaktion in Ludwigshafen darüber nachdachten, es zum 50. Jubiläum des Élysée-Vertrages den mehrsprachigen Schweizern gleich zu tun, wo in Basel bereits zweisprachige Texte von Martin Graff erschienen waren, gab es durchaus Bedenken: Würden unsere Leserinnen und Leser uns folgen? Gäbe es sprachpuristische Bedenken. Aber es kam so: Mit Graffs Sprach-Spielen arbeiten inzwischen Deutschlehrer in Frankreich und Französischlehrer in Deutschland. Und manchmal hören wir, dass sie dabei helfen, eingerostete Französisch-Rädchen im Hirn wieder in Gang zu setzen.

Ironie des Schicksals? Just im Corona-Jahr 2020, in dem mit einem Mal auch wieder ganz reale Grenzposten Pfälzer, Badener, Saarländer, Elsässer, Lothringer und auch Luxemburger zumindest zeitweise voneinander trennten, just also in einer Zeit, in der Gedankenschmuggel mehr denn je gefragt ist, veröffentlicht der Mannheimer Wellhöfer-Verlag nun eine Auswahl der deutsch-französischen „Zungenknoten“.Verleger Ulrich Wellhöfer, mit seinem Kulturhaus Pfistermühle in Wissembourg Organisator einer bereits im April Corona-geschädigten ersten deutsch-französischen Buchmesse und beiderseits der Grenze im Kultur-Dauereinsatz, gehört gewissermaßen jetzt zur Schmuggel-Truppe von Chef-Gedankenschmuggler Martin Graff. Der hat mit der Auswahl von rund 150 Kolumnen, die Mitte November in den Handel kommt, eine Art Lehrbuch seiner Kunst vorgelegt. Allerdings eines, das großes Vergnügen bereitet und Politik wie Alltag zweier Länder aus der Perspektive dessen betrachtet, der seine Wurzeln an die Luft hängt, um so besser die Erde zu sehen.

