Hits wie „Me And Bobby McGee“, „Help Me Make It Through The Night“ oder „Sunday Mornin’ Comin’ Down“ stammen aus seiner Feder, Musiklegenden wie Janis Joplin, Elvis Presley oder Johnny Cash haben seine Lieder gesungen. Am Samstag ist Kris Kristofferson im Alter von 88 Jahren in seinem Zuhause auf Hawaii gestorben.

Eigentlich wollte Kristofferson nur seine Countrysongs verkaufen. Doch als er sie dem Produzenten Fred Foster vorsang, bekam er prompt einen Plattenvertrag.