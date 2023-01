Mystischer Sound, unbändiger Rhythmus und der Herzschlag japanischer Kampfkunst. Dafür steht das Drum Tao Ensemble, das am Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr, mit seiner Show „Tao - The Light“ in der Zweibrücker Festhalle gastiert.

Kraftvoll und dennoch zerbrechlich, ursprünglich und trotzdem modern: Die furiosen Rhythmen, die sich zu einem Trommelgewitter steigern, dargeboten mit außerordentlicher Präzision, Wucht und Ausdauer, haben eine beeindruckende Wirkung. Das japanische Trommler-Ensemble steht für Lebendigkeit und enorme Musikalität. Die Show bietet eine Mischung aus musikalischer Meditation und wilder Kampfkunst, gekrönt von einer minutiös abgestimmten Choreografie.

Um die imposanten Trommeln mit bis zu 1,70 Meter großen Durchmesser zum Klingen zu bringen, wird dem dreizehnköpfigen Ensemble neben ausgesprochenem Rhythmusgefühl voller körperlicher Einsatz abverlangt. Aber Drum Tao bedeutet nicht nur martialisches Trommeln und Schwingungen, die den Körper von Kopf bis Fuß durchdringen. Die Musiker bieten zudem ein Wechselspiel vom tiefen Grollen der riesenhaften Taiko-Trommeln und den leisen Momenten voll lyrischer Schönheit.

