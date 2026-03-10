Wer das Wort „Tigerente“ hört, denkt an Janosch. Hinter dem Pseudonym, einem oberschlesischen Kosenamen, steht Horst Eckert. Am 11. März feiert er seinen 95. Geburtstag.

Es gibt Künstler, die eine Epoche prägen, und andere, die sich tief in das kulturelle Gedächtnis eines Landes einschreiben. Janosch gehört zu Letzteren. Kaum eine Figur der deutschen Kinderliteratur hat Generationen so nachhaltig begleitet wie der Schöpfer von Tigerente, Bär und Tiger. Seine Bücher gehören längst zum festen Inventar der deutschen Kindheit – und zugleich zu jenen seltenen literarischen Werken, die auch im Ausland eine bemerkenswerte Resonanz gefunden haben. So nimmt Janosch hierzulande eine ähnliche kulturelle Rolle ein, wie Astrid Lindgren mit ihrer Figur Pippi Langstrumpf in Schweden oder der Brite A. A. Milne mit Winnie the Pooh.

Als Janosch Ende der 1960er und in den 1970ern seine ersten Bücher veröffentlichte, befand sich die deutsche Kinderliteratur im Wandel. Nach Jahrzehnten moralischer Belehrung und pädagogischer Strenge suchten viele Autoren nach neuen Formen: nach Humor, Fantasie und einer Sprache, die Kinder ernst nimmt.

»Der Willie und die fliegende Ente« Foto: © Janosch film & medien AG

Janosch gelang genau das. Seine Geschichten sind bewusst schlicht erzählt, doch hinter dieser Einfachheit verbirgt sich eine feine poetische Ironie. Figuren wie der kleine Tiger und der kleine Bär aus dem Buch „Oh, wie schön ist Panama“ verkörpern eine Philosophie der kleinen Schritte: Freundschaft, Neugier, Gelassenheit. Die Welt erscheint in diesen Geschichten nicht als Ort großer Dramen, sondern als Raum, in dem Glück oft ganz in der Nähe liegt.

Der Humor Janoschs ist nie nur niedlich. Hinter den krakeligen Linien seiner Zeichnungen steckt oft eine existenzielle Ironie. Seine Figuren stolpern durch eine Welt, in der man sich selbst helfen muss, weil die großen Autoritäten wenig taugen. „Ich glaube nicht an Autoritäten“, sagte Janosch einmal. „Kinder auch nicht – sie merken sofort, wenn jemand Unsinn redet.“ Diese Skepsis verbindet ihn mit dem Volksmärchen. Seine Texte wirken leicht, sind aber präzise gebaut: kurze Sätze, überraschende Wendungen, lakonische Dialoge.

Horst Eckert alias Janosch Foto: A. Lieventhal

Gerade diese scheinbare Einfachheit hat Janosch zu einer kulturellen Instanz gemacht. Seine Bücher vermitteln eine Haltung zum Leben – eine Mischung aus anarchischem Humor, sanfter Melancholie und einem tiefen Vertrauen in die Kraft der Fantasie. Nur wenige literarische Figuren haben in Deutschland einen ähnlich hohen Wiedererkennungswert wie die Tigerente. Sie taucht auf Schulranzen, Tassen, Postkarten und in Theaterinszenierungen auf. Die Fernsehserie „Janoschs Traumstunde“, die in den 1980er-Jahren im deutschen Fernsehen lief, erreichte ein Millionenpublikum. Für viele Kinder jener Zeit gehörten die Geschichten fest zum kulturellen Alltag. Damit wurde Janosch mehr als ein Kinderbuchautor: Er wurde zu einem Symbol einer bestimmten Vorstellung von Kindheit – frei, verspielt und zugleich philosophisch.

Was Janosch von vielen anderen Autoren unterscheidet, ist der subtile Tiefgang seiner Texte. Hinter den humorvollen Zeichnungen verbergen sich oft Fragen nach Glück, Heimat oder dem richtigen Leben. Die Reise der beiden Freunde nach Panama etwa ist letztlich eine Parabel über Sehnsucht und Erkenntnis: Die Figuren suchen das Glück in der Ferne und entdecken am Ende, dass sie es längst besitzen. Diese einfache, fast märchenhafte Struktur hat Janoschs Geschichten zu zeitlosen Erzählungen gemacht.

Farbradierung »Da saßen sie zusammen auf dem Sofa« Foto: © Janosch film & medien AG

Obwohl Janosch stark mit der deutschen Kultur verbunden ist, wurde sein Werk früh international wahrgenommen. Seine Bücher wurden in über 30 Sprachen übersetzt, sogar in Armenisch, Afrikaans, Färöisch, Latein und Aramäisch. Besonders beliebt sind seine Bücher in Japan, Korea und Lateinamerika. Vor allem „Oh, wie schön ist Panama“ entwickelte sich zu einem internationalen Klassiker der Kinderliteratur. Die universellen Themen – Freundschaft, Abenteuerlust und die Suche nach dem Glück – funktionieren unabhängig von kulturellen Grenzen.

Während manche deutsche Kinderbuchfiguren stark an ihre Herkunft gebunden bleiben, wirken Janoschs Geschichten erstaunlich universell. Seine Bildsprache ist klar, seine Figuren sind archetypisch, seine Geschichten leicht zugänglich.

Oft wird übersehen, dass Janosch – geboren 1931 in Hindenburg in Oberschlesien – auch ein Autor für Erwachsene ist. In zahlreichen Büchern, Essays und autobiografischen Texten reflektierte er über seine Herkunft, über Kriegserfahrungen, über Religion und über die deutsche Geschichte. Diese Texte zeigen eine andere Seite des Künstlers: eine skeptische, gelegentlich bittere Stimme, die sich mit Autoritäten, Ideologien und gesellschaftlichen Konventionen auseinandersetzt. Sein Roman „Cholonek“ zeigt, wie sehr Erinnerung, Schmerz und Witz bei ihm zusammengehören. Gerade dieser Kontrast zwischen der sanften Welt seiner Kinderbücher und den oft scharf formulierten Erwachsenentexten macht Janosch zu einer ungewöhnlichen Figur der deutschen Literatur.

In vielen Kinderzimmern zu Hause: die Tigerente, hier aus Holz. Foto: © Janosch film & medien AG

Heute, Jahrzehnte nach seinen größten Erfolgen, bleibt Janosch eine feste Größe der deutschen Kultur. Seine Bücher werden weiterhin gelesen, neu aufgelegt und adaptiert. Für viele Menschen sind sie Teil der eigenen Biografie – Geschichten, die man als Kind hörte und später an die nächste Generation weitergibt.

Damit gehört der Autor und Zeichner Janosch zu jenen seltenen Künstlern, deren Werk nicht nur literarisch, sondern auch emotional wirkt. Seine Figuren erinnern daran, dass Glück manchmal erstaunlich einfach sein kann: ein Freund, ein kleiner Weg, ein Traum von Panama. Und vielleicht liegt gerade darin die besondere Qualität seines Werkes: Es spricht Kinder an, ohne sie zu unterschätzen, und Erwachsene, ohne sie zu belehren. Oder, wie Janosch selbst einmal sagte: „Ein gutes Kinderbuch ist ein Buch, das auch Erwachsene lesen können, ohne sich zu langweilen.“

So bleibt sein Werk ein literarischer Ort, an dem Einfachheit und Weisheit zusammentreffen. Ein Ort, an dem zwei kleine Tiere durch die Welt laufen und am Ende feststellen, dass das Glück oft dort beginnt, wo man gerade steht.