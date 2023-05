Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kunstschamane Joseph Beuys ist ein zwiespältiger Jahrhundertheld. Zum 100. Geburtstag dieses Jahr wird er ganz groß gefeiert. Wird er das überleben? Die Staatsgalerie Stuttgart hat jetzt den Ausstellungsreigen eröffnet. Mit Filz, Fett und seinen Fußnägeln. War der Grünen-Mitbegründer ein nationalistischer Querdenker?

Steht man also so da in Stuttgart, möglichst weihevoll. Die Gedanken schweifen. Mein Gott, es ist ein Werk von Joseph Beuys, dem Genie, dem Märtyrer, dem Heiligen, Schamanen,