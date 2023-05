Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Von fast 1000 Jahren jüdischem Leben in Speyer berichtet das Quellenlesebuch „Kehlilla Schpira“ – nach Mainz und Worms der dritte Band über die seit 2021 zum Unesco Weltkulturerbe zählenden SchUM-Städte: Eine Erinnerung an Ausgrenzung und Verfolgung, aber auch an gemeinsame Kultur.

Ende gut, alles gut? Das nun doch nicht. Auch fast 78 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, 72 Jahre nach der Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland und dem Wiederaufleben