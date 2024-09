Am Sonntag stehen die nächsten Landtagswahlen im Osten an. Wird die AfD in Brandenburg ebenso triumphieren wie in Sachsen und vor allem in Thüringen? Haben wir den Osten also schon an die Extremisten vom Schlage eines Björn Höcke verloren? Und falls ja, was sagt das über die Menschen gerade in Thüringen aus, wo 32,8 Prozent der 1,66 Millionen Wahlberechtigten eine rechtsextreme Partei mit einem Bilderbuch-Nazi als Spitzenkandidaten gewählt haben?

Die ersten empörten Posts in den sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten. „Schon wieder Thüringen!“