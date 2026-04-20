Radikale Rollen, extreme Figuren – doch Frankreichs Starschauspielerin Isabelle Huppert räumt mit ihrem Image auf: Mut? Den brauche sie in ihrem Beruf nicht.

Paris (dpa) - Sie gilt als eine der größten Schauspielerinnen Europas, als kühl, radikal, furchtlos. Doch Isabelle Huppert (73) überrascht mit einer Aussage: «Ich bin überhaupt nicht mutig», sagte die Kino-Ikone in einem Interview in Paris.

Wenn Mut für ihren Beruf nötig wäre, hätte sie diesen wohl nicht gewählt. «Man braucht kein Mut, wenn man mit großen Regisseuren arbeitet», so Huppert. Nur bei extremen Dingen zieht sie eine Grenze: «Vielleicht würde ich keine Pilotin spielen, die Loopings fliegt oder Stunts macht – solche Dinge eben.»

Huppert wurde mit extremen Rollen und moralisch heiklen Figuren – etwa in «Die Klavierspielerin» oder «Elle» – international bekannt.

Ab dem 23. April ist sie in «Die reichste Frau der Welt» zu sehen. Sie spielt darin eine Millionärin, die eine komplizierte Beziehung zu einem exzentrischen Fotografen hat.