Es ist Winter, und niemand soll gerade durch die Stadt streifen. Trotzdem veröffentlicht Christopher von Deylen alias Schiller am Freitag sein neues Album unter dem Titel „Summer in Berlin“ – Elektropop und Chill-Out-Sounds für die kleinen Fluchten.

„Summer In Berlin“, auch als opulentes Box-Set erhältlich, ist während der Coronakrise entstanden. Soll die Musik diese besondere Zeit widerspiegeln?

Auf gar keinen Fall. „Summer In Berlin“ will definitiv kein Pandemie-Album sein. Es soll eher das Gegenteil verkörpern. Musik hat ja sehr viel mit Träumen zu tun, denn Träume sind lebenswichtig und können uns eine Zuflucht bieten.

Haben Sie für das lange Eingangsstück „Der Klang der Stadt“ in Berlin recherchiert?

Nein, es ist mir im wahrsten Sinne des Wortes passiert. Es sollte eigentlich eine kurze Collage aus Großstadtgeräuschen sein. Aber es wurde immer länger, bis es 20 Minuten waren – mit einem Spannungsbogen durch unterschiedliche Tempi, Sounds und Instrumentierung. Wenn man es aber mit Berlin in Verbindung bringen möchte, kann man einen Erlebnisrundgang durch die Stadt hören.

Was hat sich der Künstler dabei gedacht?

Das ist eine gute Frage (lacht). Angefangen an der Philharmonie führt der Rundgang weiter in den gemischtkulturellen Teil der Stadt, in dem mit Klängen und Rhythmen aus aller Welt gearbeitet wird. Bei den dann folgenden hypnotischen Sequenzen kann man sich in eine Clubwelt mit Stroboskoplicht und tanzenden Menschen hineinträumen. Die lange Nacht endet mit einem einsamen Sommer–Spaziergang im Sonnenaufgang an der Spree. Wenn der Hörer nun eine komplett andere Geschichte erspürt – umso besser. Das Stück lässt dem Hörer genügend Luft, seine eigenen Bilder zu träumen.

Sind Sie im Sommer der Pandemie viel draußen gewesen?

Ich bin sehr gerne draußen. Wenn ich an der Musik direkt arbeite, mache ich das natürlich meistens drinnen im Studio. Ich versuche aber viel rauszugehen. Ich habe zum Glück einen ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb und bin sehr vorsichtig, was Kontakte zu anderen Menschen angeht. Ich war ja schon vor März 2020 gerne alleine, weswegen mir die Pandemie keine allzu großen sozialen Zugeständnisse abringt.

Das elektropoppige Titelstück „Summer in Berlin“ stammt im Original von der deutschen Band Alphaville. Was genau ist für Sie Pop?

Pop ist Musik, die den Nerv der Allgemeinheit trifft und auch andere als den Künstler selbst interessiert. Es geht dabei nicht zwangsläufig um eine Mehrheit. Man kann auch keine Rückschlüsse auf die musikalische Beschaffenheit ziehen. Das, was ich mache, ist in gewisser Weise schon Popmusik. Aber mir würden dazu auch zehn Unterkategorisierungen einfallen. Das Stück „Summer In Berlin“ von Alphaville ist natürlich Pop pur. Es ist in enger Kooperation mit meinen 80er-Jahre-Helden entstanden und eine der wenigen Coverversionen, die ich bisher gemacht habe.

Sie sind 50, sind Sie mit Alphaville aufgewachsen?

Zwischen 1984 und 1986 habe ich mir gefühlte tausend Mal deren Album „Forever Young“ angehört. Ich könnte die Synthesizermelodien wahrscheinlich blind nachprogrammieren (lacht). In der elften Klasse stand bei mir turnusgemäß eine Klassenfahrt von Visselhövede nach Westberlin an. Damals war Berlin für mich die große weite Welt. Fernweh Deluxe, zumindest wenn man aus einem Dorf in der niedersächsischen Provinz kommt. Alphavilles Debütalbum hat drei Welthits abgeworfen. Unvorstellbar aus heutiger Sicht.

Live arbeiten Sie auch mit Thorsten Quaeschning von den Elektronikpionieren Tangerine Dream zusammen. Während er zahlreiche großformatige Tasteninstrumente und sonstige elektronische Kisten bedient, beschränken Sie sich bei gemeinsamen Gigs auf einen Laptop und ein kleines Keyboard. Verfolgen Sie unterschiedliche Ansätze?

Genau deswegen harmonieren wir so gut: Keiner nimmt dem anderen etwas weg. Thorsten arbeitet unglaublich kreativ mit analogen, ineinander verzahnten Sequenzern, deswegen auch die ganzen Kabel. Er erschafft eine rhythmisch-harmonische Basis, wodurch ein angenehmer Vorwärtsdrall entsteht. Und auf meiner Schiller-Insel erzeuge ich dann Melodien und Melodiefragmente. Man kann bei uns ziemlich genau heraushören, wer was macht. Und gleichzeitig verschmilzt unsere Musik zu einer magischen Einheit. Das funktioniert fast wortlos. Wir überlegen gerade, zusammen mal ein Album aufzunehmen.

Die Technik entwickelt sich ja ständig weiter. Verändert sich damit auch die Arbeitsweise des Komponisten Schiller völlig?

Auf meinem Album ist auch ganz viel analoges Gerät drauf. Die Endabmischung ist auf Vintage-Equipment passiert. Die Kompressoren, Limiter, Echogeräte, Hallgeräte und weitere Klangbearbeiter stammen alle aus den 1970er und 1980er Jahren. Es gab Zeiten, in denen ich mich habe etwas verführen lassen von den Mobilitätsversprechen des Laptops. Ich komme aus einer Ära, in der man ohne teure Zeit im Tonstudio eigentlich gar keine Musik machen konnte. Man musste sich also genau überlegen, ob man sich den Studiotag überhaupt leisten wollte. Mit Hilfe des Computers kann man alle analogen Geräte simulieren. Das verspricht weniger Sorgen, weil ein Computer zum Beispiel nicht rauscht. Aber diese Verheißung hat sich für mich nicht komplett einlösen lassen.

Man tut gut daran, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. In einem richtigen Tonstudio zu arbeiten macht eben doch viel mehr Spaß und lässt die Musik besser klingen. Es macht auch die Arrangements besser, weil man bei der Arbeit zum Beispiel mit einem Mini-Moog permanent Entscheidungen treffen muss. Denn der klingt morgen wieder ganz anders.

Was passiert mit Ihrer für April geplanten Tour „Piano + Elektronik Live“?

Ich bleibe optimistisch, die Lage ändert sich ja stündlich. Ich würde mir wünschen, dass wir die täglichen Fallzahlen soweit verringern können, dass man wieder ein wenig Luft holen kann. Noch ist leider niemand auf ein zukunftsträchtiges und nachhaltiges Modell gestoßen, was die Verlagerung von Konzerten in den virtuellen Raum betrifft. Ich glaube, das, was ein Konzert ausmacht, ist mehr als die Summe seiner Teile. Es wird ein ganz magischer Moment werden, wenn man Live-Musik zum ersten Mal wieder richtig laut vor einer Anlage hört. Diese Energie gibt es seit fast einem Jahr nicht mehr. Auf den Moment freue ich mich wahnsinnig.

Die CD

Schiller: „Summer in Berlin“ (Standard-CD und Limited Super Deluxe Edition, Sony) - VÖ: 12.2.2021

Live