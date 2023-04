Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kinoregisseur Philipp Stölzl („Der Medicus“, „Ich war noch niemals in New York“) hat Stefan Zweigs „Schachnovelle“ verfilmt. Oliver Masucci spielt darin einen Wiener Anwalt, der sich anno 1938 in NS-Isolationshaft befindet und sich ins Schachspiel flüchtet. Das Drehbuch erfindet dabei einige neue Kniffe.

War die „Schachnovelle“ bei Ihnen Schullektüre oder haben Sie sie erst später gelesen?

Tatsächlich schon mit 15 oder 16, aber nicht in der