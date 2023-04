Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Fraunhofer Institut untersucht derzeit verschiedene Kulturinstitutionen, um festzustellen, ob etwa in einem Konzert- oder Theatersaal ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Auf Initiative von Kulturamtsleiter Christoph Dammann wurden auch in der Fruchthalle in Kaiserslautern die Aerosole gemessen. Was ist dabei herausgekommen? Mit Dammann hat sich Frank Pommer unterhalten.

Bei Messungen im Konzerthaus Dortmund durch das Fraunhofer Institut wurde festgestellt, dass der Konzertsaal bei der Infektionslage Stand Ende November kein Superspreader sein kann. Diese Ergebnisse haben sich jetzt auch in der Fruchthalle Kaiserslautern bestätigt, wo am 22. Januar bei einem Livestream-Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie gemessen wurde. Warum hat die Auswertung denn so lange gedauert?

Man