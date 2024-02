Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schweizer Schauspielerin Sabrina Amali, 32 Jahre, spielt die Titelrolle in der neuen ARD-Dienstagsserie „Die Notärztin“. Ab 13. Februar (ab 6. Februar in der ARD-Mediathek) wird sie den Rettungsdienst und die Feuerwehr in Mannheim in Szene setzen.

Was ist das für eine Notärztin, die Sie spielen?

Sabrina Amali: Dr. Nina Haddad lebt fast ausschließlich für ihren Beruf und fühlt sich sehr verantwortlich für