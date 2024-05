Das neue Leitungsteam um den designierten Intendanten Christian Firmbach will gleich in der ersten Saison am Badischen Staatstheater in Karlsruhe eine Duftmarke setzen. Allein zehn Premieren soll es in der Oper geben, neun im Schauspiel.

Firmbach wechselt zur Saison 2024/25 vom Staatstheater in Oldenburg an das Sechsspartenhaus in Karlsruhe. Und mit ihm ein Team, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet. In drei Wochen schließt sich das Kapitel