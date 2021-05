Erst seit 2015 hat auch Mannheim ein Institut Français. Wie überall spielt sich der Kulturaustausch derzeit reduziert und vorwiegend im virtuellen Raum ab. Aber es gibt einiges, was diese höchst erfolgreiche Antenne Frankreichs von anderen unterschiedet.

In den nun bald sechs Jahren seiner Existenz ist das Institut Français in Mannheim nicht nur zu einem wesentlichen Akteur der Kulturszene geworden, es hat auch immer wieder ein wenig französische Lebensart, „Art de vivre“, in die Stadt gebracht. Sei es mit Konzerten wie dem ersten Auftritt des Sinfonieorchesters der Garde républicaine in Deutschland, den fröhlichen „Fêtes de la musique“ am 21. Juni oder dem binnen kurzer Zeit zur liebgewordenen Tradition gewordenen „Bal populaire“ mit Tanz und Kulinarik zum französischen Nationalfeiertag – neben der „klassischen“ Aufgabe aller französischen Kulturinstitute in Deutschland, den Sprachkursen.

Die Zeichen standen auch Anfang 2020 auf noch mehr Frankreich nicht nur in Mannheim selbst, sondern in der ganzen Metropolregion. Ende Februar 2020 war man gerade umgezogen, in neue, größere Räume im Museum der Weltkulturen, auf der anderen Seite der alten Adresse am Toulonplatz. Die geplante Einweihungsfeier im März aber fiel dann schon aus – wie so vieles andere danach auch: Keine Fête de la musique, kein Bal populaire, kein Kino, keine Lesungen und Diskussionsabende mehr mit angesagten französischen Schriftstellern. Stattdessen ein fieberhaftes Überlegen, was denn wann, wie und vor allem wo denn überhaupt noch möglich sein würde und dann organisiert werden könnte. Das ist gar nicht mal wenig.

Optimismus trotz allem

Es scheint tatsächlich so, als ob das Bonaparte zugeschriebene Bonmot: „Impossible n’est pas français“ im Augenblick kaum nirgendwo besser passen würde als bei Virginie Jouhaud-Neutard, der Geschäftsführerin des Institut Français, und ihrem kleines Team. Auch wenn es – nach einem nur kurz am Horizont auftauchenden Hoffnungsschimmer im Sommer – längst wieder heißen muss „Vorübergehend geschlossen“ und für die sechsköpfige Équipe weder Voll- oder Teil-, sondern Kurzarbeit ansteht: Ein Blick auf den Internetauftritt des Institut zeigt, dass hier auch mit viel Energie an der deutsch-französische Freundschaft gearbeitet wird.

Literarisches Café mal anders

Jedenfalls ist man in Mannheim, im Gegensatz zum französischen Kulturzentrum Karlsruhe, weit entfernt von einer im Badischen doch latent spürbaren Untergangsstimmung. Das liegt gewiss nicht daran, dass die Karlsruher weniger frankophil veranlagt sind als die Kurpfälzer, sondern mag eher damit zu tun haben, dass die „Mutter“ Republik vor einigen Jahren aus Sparsamkeitsgründen beschloss, ihr grenznahes Kulturinstitut zu schließen, der dafür vorgesehene Staatsdiener aber, Robert Walter, ziemlich viele Hebel in Bewegung setzte, um am Ende erfolgreich sein Weiterleben zu sichern: als Centre Culturel Franco-Allemand.

Was er nicht ahnen konnte war, dass etwa der Geldgeber, die Region Elsass, im Grand Est aufging und die Zuschüsse versiegten. Und auch, dass die gewählte Rechtsform, eine Stiftung, in Niedrigzinszeiten nicht die erhofften finanziellen Mittel abwerfen würde.

Auch das erst 2015 gegründete französische Kulturinstitut in Mannheim ist zugleich ein Deutsch-Französisches Zentrum – und auch unter den Schwester-Institutionen der französischen Republik aufgeführt.

Wer sich im Internet auf die Suche macht, gelangt bei den Stichworten Institut Français und Mannheim (www.institutfrancais.de/mannheim) auf die offizielle Seite der Antennen Frankreichs in Deutschland und kann bereits so einiges online für seine Französischkenntnisse tun, Einstiegstests machen, Kurse buchen, das Team kennenlernen. Und auch erstaunt feststellen, dass ein besonders beliebtes Mannheimer Format, das Café littéraire – Corona hin oder her – jetzt eben im Netz stattfindet.

Viele starke Partner

Nur der Link zur wesentlich bunteren Präsentation scheint gerade wohl coronabedingt eingefroren. Unter www.if-mannheim.de gibt es, Mitte Februar zwar ein wenig aus der Zeit gefallen, aber schön lebendig, sogar etwas Musik: vom Kurpfälzischen Kammerorchester und seinem – französischen – Chefdirigenten Paul Meyer, gefilmt in den eindrucksvollen Saalfluchten des barocken Mannheimer Schlosses, dessen Erbauer immer gern nach Frankreich schielten.

Man hat hier in Mannheim – und das macht das Besondere aus – gleich mehrere Partner, die nicht nur eine ähnliche Begeisterung wie einst die Kurfürsten für alles Französische haben, sondern auch die notwendigen Mittel, um dem hier als Verein organisierten Institut eine gedeihliche Existenz zu sichern. Die Stadt ist mit dabei, mit dem Ersten Bürgermeister Christian Specht als Vorsitzendem, mit der Botschafterin Frankreichs in Berlin, Anne-Marie Descôtes und dem Honorarkonsul Folker R. Zöller als seine Stellvertreter, die Metropolregion sowie Universität und Hochschule Mannheim unterstützen das Institut nicht nur, sondern profitieren am Ende auch von seinen Angeboten. Stichwort „interkulturelle Kompetenz“: „ein Schlüssel zum Erfolg und insbesondere für das Funktionieren des deutsch-französischen Wirtschaftsmotors“ kann man hier Eva Martha Eckrammer zitieren, Romanistik-Professorin an der Universität und Akademische Direktorin des Instituts. Den „Musées de France“ dient es als Schaufenster, durch das man heute schon auf ein große Ausstellung über die Normannen in den Reiss-Engelhorn-Museen schauen kann, 2022, und dann hoffentlich nicht mehr virtuell. Versteht sich von selbst, dass auch die Curt-Engelhorn-Stiftung zu den großen Förderern des Instituts gehört.

Schüleraustausch online

Und die Sprachkurse? Sie finden jetzt online statt. Für Einzelne oder für Gruppen, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Auftrag der Stadt und in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk hat man im Dezember ein Konzept für einen virtuellen Schüleraustausch erarbeitet. Der erste Versuch verlief so erfolgreich, dass demnächst eine Schule in Ludwigshafen mit seiner französischen Partnerschule diese außergewöhnliche Art der Begegnung erproben will. Wie so oft ging es dabei um Vorurteile gegenüber jeweils anderen.

Davon und von ihren erlebten Anekdoten berichteten auch Leserinnen und Leser am 22. Januar, dem deutsch-französischen Tag, dem „Mannheimer Morgen“. Die Künstlerin Annika Frank bereitet auch eine Ausstellung vor und sammelt noch weiter deutsch-französische Assoziationen, mit einem Fragebogen auf ihrer Internetseite. „Bratwurst & Baguette“ soll die Schau heißen, und irgendwann in diesem Jahr wird sie in den neuen Räumen im Museum der Weltkulturen auch zu sehen sein. Wann? „Sobald wie möglich“, sagt Virginie Jouhaud-Neutard. „Wir sind bereit für alles und nicht überrascht, wenn es morgen wieder losgeht.“

Im Internet

www.if-mannheim.eu

www.annikafrank.com