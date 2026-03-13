Es sollte die sichere Lagerung von 35 Millionen Medien für 30 Jahre garantieren: der Erweiterungsbau für die Deutschen Nationalbibliothek Leipzig. Er steht nun vor dem Aus.

Der geplante Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig soll nicht realisiert werden. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) habe sich gegen das Projekt entschieden, teilte die Nationalbibliothek am Donnerstag in Frankfurt mit.

Zur Begründung habe es seitens Weimer geheißen, dass die Sammlung körperlicher Medienwerke bis weit in die Zukunft nicht mehr zeitgemäß sei. Die Nationalbibliothek solle sich stärker auf die digitale Sammlung konzentrieren.

Aus Sicht der Nationalbibliothek greift diese Begründung zu kurz: „Die Bibliothek ist gesetzlich verpflichtet, zwei Exemplare physischer Medienwerke sowie digitale Publikationen zu sammeln. Eine Reduzierung auf ein Exemplar würde eine Änderung des Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek erfordern“, heißt es in der Mitteilung.

Täglich 13.100 neue Medien

Gesetzesänderungen seien jedoch erfahrungsgemäß ein längerer parlamentarischer Prozess, während die Bestände stiegen. „Täglich gehen rund 13.100 neue Medienwerke in der Deutschen Nationalbibliothek ein, darunter etwa 3.300 analoge und 9.800 digitale Publikationen.“

Die Deutsche Nationalbibliothek sammelt, dokumentiert und archiviert nach eigenen Angaben alle Werke in Schrift und Ton, die seit 1913 in Deutschland und weltweit über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht werden.

Der geplante Magazinbau am Deutschen Platz in Leipzig sollte laut Nationalbibliothek der langfristigen Archivierung ihrer Bestände dienen. Das hätte die sichere Aufbewahrung von derzeit etwa 35,5 Millionen Medien für knapp 30 Jahre gewährleisten sollen.

Das Bauprojekt sei seit 2018 in Abstimmung mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geplant, im vergangenen August habe ein abgestimmtes Planungskonzept vorgelegen.