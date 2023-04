Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Garagen mit Kupferkrone, Fan-Sitze im Wald: „Fröhliche“ Bauwerke zeigt die Wettbewerbsschau des europäischen Architekturfotografie-Preises 2019. Eine Wanderausstellung. Jetzt ist sie im Mainzer Zentrum für Baukultur angekommen. Sehen kann man sie dort allerdings bis auf Weiteres nur virtuell.

Eine orangefarbene Sitzschale auf einem Baumstamm in einer Schneelandschaft in der Garchinger Heide. Unweit liegt die Münchner Allianz Arena auf der grünen Wiese, in der der FC Bayern