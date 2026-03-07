Kühle Hochglanzkunst – oft unterschätzt, toll anzuschauen. Kritisch? Auch. Die Fotorealismus-Ausstellung im Burda-Museum ist eine Schau der Stunde.

Viel „Wow“ jetzt im Burda Museum: viel Chrom, viel kalter Hochglanz. Spiegelreflexe, Oberflächensensationen auf Motorradtanks, viel grell blendender Mythos. Großes Können auch, fast wahnhafte Präzision: Das Motiv auf dem Baden-Badener Ausstellungsplakat ist ein blank polierter, menschenleerer American Diner, der einem Kühlraum gleicht.

Ralph Goings, der Künstler des wirklichkeitsgetreu ins Irreale gekippten Gemäldes, meinte einmal, ihm gehe es um „die Bezüge zwischen dem, was wir wissen, was wir sehen, was wir zu sehen meinen und was tatsächlich vorhanden ist“. Ein Bild ist ein Bild ist ein Bild, um es mit Gertrude Stein zu sagen. Das Burda Museum mutiert zur Wahrnehmungsschule. Raphaella Spence jedenfalls lässt Richard Meiers spektakulär sachlichen Museumsbau geradezu glühen.

Das im vergangenen Jahr entstandene Werk der 1978 geborenen Britin Spence hängt im Obergeschoss. Der Diner vom Plakatmotiv des vor zehn Jahren im Alter von 88 Jahren gestorbenen Ralph Goings in der Eingangshalle: bei den Gründerfiguren, Künstlern wie Robert Bechtle, Don Eddy, Richard McLean oder John Salt. Daneben: amerikanische Suburb-Straßenszenen; Pferde, die wie ausgeleuchtet vor einem Anhänger stehen und den Kopf wenden, als schauten sie die Betrachter an. Der American Way of Life erscheint auf diesen Schaubühnen als Illusion.

Hunderttausend Raster, ein Bild

„Wettstreit mit der Wirklichkeit“ heißt die vom künstlerischen Direktor Daniel Zamani kuratierte Ausstellung, die „60 Jahre Fotorealismus“ überblickt. Es ist eine Staun-Schau fürs große Publikum, anschaulich auf mehreren Interpretationsebenen.

Gezeigt werden 90 Werke von 30 Künstlerinnen und Künstlern, die sehr überwiegende Zahl Männer, ehrlich gesagt. Arbeiten aus dem Bestand wie Gerhard Richters eigentlich untypisch unscharfes Gemälde „Zwei Fiat“ aus dem Jahr 1964. Oder die trügerisch hochaufgelösten Bilder seiner ehemaligen Meisterschülerin Karin Kneffel.

Kneffel malt Trauben in Großaufnahme, Regentropfen, die auf einer goldfarben beschienenen Glasscheibe perlen. Auf einer Bühne ist der Vorhang aufgezogen, aber er sieht aus, als würde er sonst ein Schlafzimmer verdunkeln.

Die Bilder der 1957 geborenen Künstlerin aus Marl werden im Zwischengeschoss gezeigt, in einem nur ihr gewidmeten Areal. Derweil hängt gleich zu Anfang – als erster großer Augenfänger – Chuck Closes riesiges, porentiefes Nahporträt des Komponisten Philip Glass an der Wand der Eingangshalle.

Close (1940–2021), seit seinem 48. Lebensjahr an den Rollstuhl gefesselt, ist vielleicht der bekannteste Vertreter der populären, aber von der Kritik etwas verschmähten Kunstrichtung. Sein Ruhm wurde allerdings durch Missbrauchsvorwürfe eingetrübt.

Berühmt ist sein Rasterverfahren, mit dem er Fotografien ihm nahestehender Menschen mithilfe tausender Quadrate großgezoomt auf die Leinwand übertrug. „Ich wollte Arbeiten machen, in denen jeder Quadratzentimeter identisch war“, zitiert ihn der Katalog. Im Extremfall sprühte Close seine Werke Punkt für Punkt – und jeder bekam zehn Sprühstöße ab. Andere projizierten Dias auf die Leinwand; benutzten, wie der ehemalige Angestellte einer Werbeagentur Richard Estes, gleich mehrere fotografische Vorlagen, um daraus wirklichkeitsgetreue Kompositionen zu schaffen. Ein Skandal eigentlich – damals: Kunst, die Fotos abmalt.

Gefährlicher Käfer: Don Eddys »Private Parking III«, 1971. Der Zaun wirkt wie eine zweite Wirklichkeitsschicht. Foto: Don Eddy, 2026; Waddington Custot

Wie Schnappschüsse sehen die Bilder aus, wie Pop-Art von Warhol, nur betont kontrolliert, virtuos und mit vorgeblich kühlem Blick gemalt – oft monatelang. Vielfach kam auch die Airbrush-Pistole zum Einsatz, um eine sichtbare Pinselspur zu vermeiden: Hauptsache anders. Die Abgrenzung vom damals schon leerlaufenden Abstrakten Expressionismus war in den 1960er-Jahren ein Gründungsmotiv der sehr losen Gruppe von Einzelkämpfern, die eifersüchtig ihre Motivterrains absteckten.

Richard Estes arbeitete mit mehreren fotografischen Vorlagen. Hier sein Gemälde »Nedick’s« aus dem Jahr 1970. Foto: Carmen Thyssen Collection , Richard Estes, Courtesy Schoelkopf Gallery, New York, 2026

Hinzu kam die Frage, wie wirklich die Wirklichkeit ist. Plötzlich waren Bilder von der Mondlandung zu sehen, die man glauben musste – und deren Echtheit in manchen verschwörungstheoretischen Zusammenhängen bis heute bezweifelt wird. Später erschütterte der Watergate-Skandal um Richard Nixon jeden Wahrhaftigkeitsglauben.

In diesem Klima wollte der Fotorealismus erst gar nicht so tun, als sitze man – en plein air – auf der Main Street in irgendeinem Kaff und male dem Himmel über der Topographie Wolken.

Robert Bechtle, heißt es, sei 1963 der Erste gewesen, der die Fotografie nicht mehr bloß als Vehikel, sondern als Gegenstand der Malerei begriff. Ein kleiner Schritt weg vom Motiv, ein kühner für die Kunst. Ab dann gab’s kein Halten: spiegelnde Schaufenster, Gemüse in Folie verpackt, Superman-Figuren, der Cracker-Jack-Matrose, Salzstreuer, Kaugummikugeln, Autokarosserien meterhoch – alles konnte dafür herhalten, auf der Basis einer Vorlage, realistisch gebannt zu werden, um umso künstlicher zu wirken. Die Fotorealisten avancierten ungerührt zu kritschen Chronisten und Zeigekünstlern dessen, was der US-amerikanische Fotograf Stephen Shore „American Surfaces“ nannte: Motels, Tankstellen. Aber zu ihren Bedingungen.

Gefährlicher VW-Käfer

Don Eddy, Jahrgang 1944, ließ einen 1971 durch einen Zaun auf einen bedrohlich gleißenden VW-Käfer schauen. Damals galt der Volkswagen wegen einiger technischer Mängel in den USA als das gefährlichste Auto der Welt. Der Fotorealismus selbst feierte bei der documenta 5 von Harald Szeemann, bei der Richard Estes, Ralph Goings und John Salt ausstellten, seinen Durchbruch.

Alles ist Sujet: Ausschnitt aus Francois Chartiers »A Vacation to Remember«, 2001. Foto: Plus One Gallery, London, Fran?ois Chartier, courtesy Plus One Gallery, London, 2026

Der Clou dieser Bilder ist, dass sie ihre Kälte aus einer Zärtlichkeit beziehen: aus der Liebe fürs Detail, für Licht, für Farbe. Es ist nicht die einzige Ambivalenz der Kunstrichtung, von der der Semiotiker Umberto Eco (1932–2016) meinte, sie schreie „ihren Fiktionscharakter in alle vier Winde“ hinaus.

So ist in Baden-Baden das geradezu konzeptionelle Gemälde „Santa Barbara Patio“ von Robert Bechtle aus dem Jahr 1983 ausgestellt. Es wirkt wie eine beiläufige Aufnahme fürs Familienalbum. Ein Mann mit Sonnenbrille sitzt auf einem Gartenstuhl, umgeben von Vorgartentristesse. Der Ausschnitt der Rasenfläche ist etwas zu groß geraten. Vom Bildrand schlängelt sich ein Gartenschlauch.

„Schuldig“ – weil er einen Diaprojektor benutzte

Wie Bechtle einmal sagte, habe er sich „zuerst selbst noch irgendwie schuldig“ gefühlt, als er eine Dia-Projektion für seine Bildproduktion benutzte. Gleichzeitig wird seine Kunst dadurch erst interessant. Denn ausgerechnet dort, wo man ein „Fehlen von Subjektivität“ witterte, schreibt sich das Subjekt wieder ein – nicht als expressive Geste, sondern als Entscheidung darüber, welches Foto, welcher Bildausschnitt, welche Verfremdung gewählt wird. Zudem wurden die Vorlagen oft selbst hergestellt.

Zeitgenössische Variante: Karin Kneffels Gemälde »ohne Titel«, 2004. Foto: Museum, VG Bild-Kunst, Bonn 2026, Albert Fritz, Baden-Baden

Viele Maler waren auch begabte Fotografen. Chuck Close liefert den schönsten Satz für die paradoxe künstlerische Freiheit, die daraus enstand: „Nach einer Fotografie sind ebenso viele Varianten möglich wie nach der Natur.“ Inzwischen – mit digitalen Mitteln und mithilfe Künstlicher Intelligenz – gilt das Gleiche für die Fotografie selbst. Noch ein Wettstreit mit der Wirklichkeit. Fotorealismus, möglicherweise also eine Kunst der Stunde? Glänzende Wirklichkeitsmalerei als Wirklichkeitsprüfung: Sie zeigt jedenfalls, wie das Bild unseres Alltags zusammenfällt mit dem Bild, das davon gemacht wird. So wird in der Schau aus „Wow“ am Ende Zweifel.

Die Ausstellung

Bis 20. August; www.museum-frieder-burda.de