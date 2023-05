Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn die Menschen derzeit nicht ins Nationaltheater Mannheim dürfen, dann kommt das Theater eben zu ihnen nach Hause. Mit einer Fernsehaufzeichnung der Humperdinck-Oper „Hänsel und Gretel“, deren Premiere eigentlich für Anfang November vorgesehen war, die aber wegen des zweiten Lockdowns ausfallen musste. Das Rhein-Neckar-Fernsehen zeigte am Wochenende zwei Mal die Märchenoper, von 19. Dezember bis 6. Januar ist sie auch online abrufbar auf der Website des Nationaltheaters.

Nun also auch noch die Opernpremiere im Homeoffice. Was Corona so alles mit uns macht. Die Verwahrlosung schreitet fort. Man sitzt im Fernsehsessel in Jeans und Kapuzenpullover, passend dazu