Was für ein wunderbar „himmlischer“ Abend mit der Deutschen Staatsphilharmonie im Ludwigshafener Pfalzbau. Verantwortlich dafür war auch die Sopranistin Judith Spiesser.

Richard Wagner (1813-1883) und Gustav Mahler (1860-1911) waren zwar beide richtige Abenteurer und musikalische Eroberer von harmonischem Neuland. Irgendwann aber hat sie dann doch der Mut verlassen. Wagner traut sich mit seinem berühmten „Tristan-Akkord“ ganz weit vor in einen Bereich, in dem die Regeln der Tonalität quasi ihre Gültigkeit verloren haben. Es bleibt aber bei diesem einen Ausrutscher. Und Mahler wagt mit seiner unvollendet gebliebenen zehnten Sinfonie den Sprung in eine musikalische Welt, die keine eindeutige tonale Basis mehr kennt. Vor der Atonalität seines Schülers Arnold Schönberg schreckt er aber dann doch zurück.

Es spricht also einiges dafür, Wagner und Mahler in einem Konzert zusammenzubringen, so, wie es die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Donnerstagabend im Ludwigshafener Pfalzbau getan hat. Das Motto des Abends lautete „Himmel“, und da sind bezüglich der ersten Konzerthälfte durchaus einige berechtigte Fragen angebracht. Denn in Wagners „Wesendonck-Liedern“ geht es um eine unmögliche Liebe, die ihre biografischen Ursprünge in der Affäre zwischen dem Komponisten und der mit dem Kaufmann Otto Wesendonck verheirateten Mathilde hat. Wagner war hier mal wieder freigiebig im Nehmen. Ließ sich von Otto großzügig unterstützen, durfte quasi kostenlos bei Zürich wohnen. Und schwelgte in Liebesfantasien mit dessen Frau, die ihm auch die Gedichte für seine Lieder lieferte. Doch diese Lieder wiederum nutzte er ebenfalls sehr egoistisch als Kompositionsübungen für seine Oper „Tristan und Isolde“.

Chefdirigent Michael Francis stand am Pult der Staatsphilharmonie. Archivfoto: Klaus Landry

„Im Treibhaus“ heißt das dritte der fünf Lieder, und man müsste eigentlich ergänzen: „Im Treibhaus der Hormone“. Denn die tanzen Polka in diesen Texten. Michael Francis am Pult der Deutschen Staatsphilharmonie lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Das Orchester musiziert fast schon kammermusikalisch zurückhaltend, sehr transparent, so dass alle Einzelstimmen zu erkennen sind. Vor allem aber hält es sich zurück und breitet einen Klangteppich aus, auf dem die Sopranistin Judith Spiesser ihre wunderbare Stimme entfalten kann.

Ihre Interpretation der von einer unerfüllten Liebe durchtobten Texte lässt keineswegs die emotionale Intensität vermissen. Aber sie hat ihre Stimme auch in den emphatischen Augenblicken immer unter Kontrolle, singt wunderbar lyrisch und mit großer Textverständlichkeit. Vielleicht trifft es innig am besten, wobei es eben auch eine hoffnungslose Innigkeit ist, wenn sie den letzten Vers des letzten Gedichtes „Träume“ fast schon leise sprechend anstimmt: „Und dann sinken in die Gruft.“ Das hatte Gänsehaut-Garantie.

Auf der Himmelsleiter: Mahlers Vierte

Nach der Pause dann Mahlers Vierte, seine vermeintlich heiterste Sinfonie. Ja, schon, sie endet mit dem „Himmlischen Leben“. Und, ja, sie erzählt auch viel von dem Glück, das hier auf Erden möglich ist. Aber es stürzt dann doch auch in dieser Sinfonie immer wieder das Chaos, das Unheil, die Groteske in die Idylle. Und Michael Francis weiß um diese Widersprüche, die ja auch nur ein Spiegel der Zerrissenheit des Komponisten sind. Er leuchtet sie grell aus, kann sich dabei auf ein gerade auch bei den zahlreichen solistischen Passagen brillant agierendes Orchester verlassen, das tatsächlich mittlerweile ein Niveau erreicht hat, das es in komplett andere Sphären hebt.

Francis verlangt sehr viel, wechselt die Tempi manchmal innerhalb weniger Takte. Das funktioniert nur, wenn man das detailliert vorbereitet hat. Und wenn sich Dirigent und Orchester quasi blind verstehen. Aber was sie dann aus dem langsamen dritten Satz machen, ist zum Niederknien. Oder zum Weinen. So schön! Bis dann doch wieder der Absturz folgt. Aber alles hat ein gutes Ende. Und die Sopranistin ist wieder am Start im Finale und singt vom „Himmlischen Leben“. Noch mehr aber zelebrieren alle Beteiligten eine Apotheose der Musik: „Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden, die unsrer verglichen kann werden.“