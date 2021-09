Vier Konzerte in fünf Tagen mit vier ganz unterschiedlichen Programmen: Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat bei ihrem Gastspiel beim Festival In Classica in Dubai Schwerstarbeit unter extremen Bedingungen geleistet. Denn extrem ist alles in dieser Metropole am Persischen Golf. Extrem heiß, extrem hoch die Gebäude, extrem voll die Straßen und extrem wohlhabend die Wenigen, die sich den Reichtum des Emirats aufteilen. Impressionen von einer Konzertreise in ein Land, das keine Grenzen kennt – und akzeptiert.

Von Frank Pommer

Von ferne erinnert sie an die Münchner Allianz-Arena, kräftig rot leuchtend. Mitten in Dubai-City thront die Coca-Cola-Arena. 16.000 Menschen fanden hier vor Corona Platz. Beim Festival In Classica sind es nur 650. In die riesige Arena hinein hat man eine kleine Bühne gesetzt, auf der statt Pop oder Rock bis zum 26. September klassische Musik erklingt. Sieben internationale Orchester hat die in Malta ansässige European Foundation for Support of Culture nach Dubai eingeladen. An deren Spitze steht der in Baku geborene Konstantin Ishkanov, der sich auf seiner Website als Entrepreneur und Philanthrop, also als Unternehmer und Menschenfreund bezeichnet. Mit seinem Geld werden nicht nur Klassikfestivals auf Malta finanziert, sondern jetzt eben auch dieses in Dubai, das in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll. Privates Geld für die Förderung der Kultur. Ein in Deutschland noch immer ungewohnter Gedanke, trotz allen Sponsorings, das auch wir kennen. Das hier aber hat völlig andere Dimensionen. Wie die genau aussehen, darüber gibt es auf Anfrage jedoch keine Auskunft. Es bleibt manches im Dunkeln bei dieser gemeinnützigen Organisation. Eben auch der Etat für das Festival.

Als wären Bauklötze vom Himmel

gestürzt

So mächtig und selbstbewusst jedoch die Coca-Cola-Arena auch wirken mag, an die sich unmittelbar sogar eine Moschee fast schon anschmiegt, als suche sie den Kontakt mit dem Symbol des dekadenten Westens. Angesichts der Wolkenkratzer in Dubai-Downtown, die sich hinter der Arena aufschichten, die eng nebeneinander stehen, sich gegenseitig zu stützen scheinen, aber auch darin übertrumpfen wollen, wer denn nun dem Himmel näher kommt; die weit aufragen: in futuristischen, mitunter bizarren Formen, sodass man glaubt, sie seien in Beton gegossene Arabesken, vor dieser Kulisse muss jedes andere Gebäude kapitulieren. Keine Chance. Die Handys der Touristen richten sich an der Arena vorbei in Richtung dieser Wolkenkratzer-Ballung von persönlich noch nie gesehenen Ausmaßen, die in den vergangenen zehn, 15 Jahren aus dem Wüstenboden gestampft wurde. Als hätte ein Gott Bauklötze auf die Erde geworfen.

Und über allem thront die Spitze des Kalifenturms. Mit 828 Metern ist der Burj Khalifa das höchste Gebäude der Welt. Nie war der Begriff Wolkenkratzer zutreffender. Seine Spitze durchbricht mitunter die Wolkendecke, nur um darüber wieder herauszuragen. Schwindelerregend greift hier viel zu kurz. Auch für die Baukosten von einer Milliarde Euro, die Dubai für dieses Symbol seiner Größe ausgegeben hat. Oder ist es doch vielleicht Größenwahn? Jedenfalls akzeptiert hier niemand die Grenzen, welche die Natur sich traut, setzen zu wollen. Wo Wasser war, ist heute eine künstlich angelegte Palmeninsel samt Luxushotel, in welchem das Festival die Solisten untergebracht hat. Wo Wüste war, ist mit dem Stadtteil Marina eine zweite Skyline entstanden, um die jede ambitionierte Stadt Dubai beneiden würde. Wo einst ein Fischerdorf war, breitet sich heute auf einer Fläche von über 14.000 Quadratkilometern die Mega-City aus, die zwischen drei und vier Millionen Einwohner hat. So genau weiß man das nicht, weil ein Großteil der Arbeiter Gastarbeiter sind. Denn das ist noch so ein Extrem in Dubai: Es gibt so viel Personal in den Hotels oder Restaurants, dass die Gäste mitunter in der Unterzahl sind. Wo kein Regen fällt, gibt es mitten in der Dubai-Mall den größten Brunnen der Welt samt Wasserfontänen; wo niemand weiß, wie Schnee aussieht, hat man eine riesige Skipiste in einer Halle angelegt. Aber was wird sein, wenn kein Öl mehr ist? Dubai setzt auf den Tourismus und hofft irgendwie darauf, eine Energiewende hinzubekommen.

Beethoven und Brahms in der Wüste

Warum spielt man an einem solchen Ort Sinfoniekonzerte mit Werken von Beethoven, Brahms, Mendelssohn oder des russisch-israelisch-amerikanischen Zeitgenossen Alexey Shor, der aber offensichtlich auch eine enge Bindung an Malta, die Heimat der Stiftung, hat? Shor ist Composer in Residence des Festivals und schreibt Musik, die aus der Zeit gestürzt ist. Kopfüber in die Vergangenheit. Drei Werke von ihm interpretiert die Staatsphilharmonie in ihren Konzerten, und fragt man sie nach ihrer ehrlichen Meinung zu Shors Musik, so drücken sich sowohl Chefdirigent Michael Francis als auch Intendant Beat Fehlmann um ein eindeutiges Urteil. Müssen sie auch nicht, sie haben die Musik von Shor, der aktuell tatsächlich zu den am häufigsten aufgeführten Komponisten gehört, nicht ausgewählt. Das war sozusagen ein Kompromiss, den man einzugehen hatte. „In dieser Liga spielen wir nicht, dass wir sämtliche Programmpunkte bestimmen können“, so Fehlmann. Der Preis dafür: Die Aufführung eines Werkes wie die „Chrystal Palace Suite“ von Shor, das wie eine Parodie auf klassische Musik klingt. Man erwartet eigentlich irgendwo eine versteckte Kamera, die das alles als „Verstehen Sie Spaß“-Gag auflöst. Und doch ist es ernst gemeint. Auch der peinliche Diva-Auftritt der italienischen Sopranistin Carmen Giannattasio.

Zum ersten Mal in Dubai und zum ersten Mal auf Konzertreise mit seinem Orchester ist auch der britische Chefdirigenten der Staatsphilharmonie, Michael Francis. „Ich hatte ja nur sechs Monate mit meinem Orchester, dann kam Covid.“ Francis ist ein im besten Sinne hoffnungsvoller Idealist. Er glaubt an die Kraft der Musik, der Kunst, glaubt, dass man auch hier, vielleicht sogar gerade hier in Dubai etwas mit Musik erreichen kann. In den Konzerten wendet er sich zu Beginn des zweiten Teils mit dem Hauptwerk des Abends an das Publikum, erzählt, erklärt aus dem Stegreif, immer mit großem Enthusiasmus, immer charmant, immer sympathisch. Er ist ein Menschenfänger, auch im Umgang mit dem Orchester, hat zusammen mit Intendant Fehlmann dafür gesorgt, dass sich die Staatsphilharmonie von ihren heftigen emotionalen Turbulenzen erholt hat, die zum Ende der Ära von Ex-Intendant Michael Kaufmann herrschten. Aber fängt er auch die Menschen in Dubai ein?

Manche schon. Da ist die in traditioneller arabischer Tracht gekleidete Frau, deren Gesicht nur von der Corona-Maske bedeckt ist. Sie verfolgt gebannt das Geschehen auf der Bühne, geht mit der Musik mit. Kennt von Beethovens fünfter Sinfonie offensichtlich doch mehr als nur die ersten vier Schläge.

In Mainz ist man skeptisch

Andere verlassen bereits in der Pause die Arena, wo sie im Foyer schon auch mal von der Musik Michael Jacksons empfangen werden, die aus den Lautsprechern kommt. Eben hatte man noch Schumanns „Manfred“-Ouvertüre im Ohr. Und wieder andere bleiben zwar den ganzen Abend auf ihrem Platz, ihr Blick geht aber nie in Richtung Bühne, sondern immer nur auf das Display ihres Handys. Die Sehnsucht der arabischen Staaten nach Hochkultur ist eher eine von oben herab verordnete. Man gönnt sich in Dubai eine Oper mit 2000 Plätzen, weil das zur einer echten Weltstadt eben dazu gehört. Ob es einen wirklichen Bedarf für klassisches Musiktheater gibt, spielt dann zunächst einmal keine Rolle.

In Mainz sei man nicht unbedingt begeistert gewesen von der Konzertreise, berichtet Fehlmann. Doch er verweist auch auf das finanzielle Plus, das man mit der Reise erziele: „Es bringt jetzt nicht unbedingt viel mehr ein, aber es belastet den Etat eben auch nicht. Im Gegenteil, es bleibt ein kleiner Gewinn.“ Fehlmann wie Francis betonen vielmehr die Bedeutung einer solchen Reise für die Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie. Das Orchester wachse enger zusammen, menschlich wie auch künstlerisch. Dies mache die Staatsphilharmonie besser. „Auch die Menschen in Landau haben etwas davon“, ist sich Fehlmann sicher.

Der künstlerische Direktor des Festivals, Alan Chircop, ist einerseits enttäuscht, dass dieses größte jemals für die Foundation geplante Event nicht in Malta stattfinden konnte. Innerhalb kürzester Zeit hat er es aber geschafft, es nach Dubai zu transferieren. Mit Hilfe einer Stadt, die offensichtlich keinen Widerspruch duldet. „In Dubai ist das Undenkbare möglich. Es ist draußen 45 bis 50 Grad heiß, und die Menschen fahren in einer Halle Ski.“ Und so ein bisschen glaubt er, gelte das auch für das Festival. Die vielen Topstars der Klassikszene, die hier gastierten und mit denen er gesprochen habe, hätten ihm jedenfalls bestätigt, dass es „unvergleichlich“ sei. Was durchaus nicht unbescheiden ist, denn neben den Orchesterkonzerten mit sieben internationalen Klangkörpern (das auf Plakaten ankündigte Royal Philharmonic Orchestra aus London war nicht angereist) in der Arena gibt es in den vier Festivalwochen auch noch hochkarätige Klavierabende in der Oper sowie Konzerte der Festival-Akademie in dem Luxushotel auf der Palmeninsel.

Immer höher, immer schneller, immer größer

Diese Einstellung passt tatsächlich perfekt zu dieser Stadt, die keine Grenzen akzeptiert. Immer höher, immer schneller, immer größer, immer teurer. Das Wort dekadent drängt sich auf. Vielleicht auch verantwortungslos – angesichts des Klimawandels, der auf der ganzen Welt ein Thema ist, während hier Unmengen von Energie aufgewendet werden müssen, um auch wirklich noch den kleinsten Raum auf erträgliche Temperaturen herunterzukühlen. Dubai bei Nacht bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Wie ein unangenehm feuchtes Handtuch wirft sich einem die Hitze entgegen, hält einen so lange im Würgegriff, bis man sich wieder in die Hotellobby flüchtet. Man kann diese Stadt nicht zu Fuß erleben, kann sie nicht spüren, körperlich erfahren. Sie baut sich vor einem auf, und man kann aus dem klimatisierten Autor heraus nur staunen. Oder mit dem Kopf schütteln. Und der Versuch, den vom Hotel vielleicht anderthalb Kilometer entfernten Strand bei einem Spaziergang zu erreichen, endet in einem Desaster, von dem die völlig durchnässte Kleidung wohl noch Monate lang erzählen wird. Auch wenn sie längst wieder trocken ist.

Mit dem Klischee der Stadt voller Gegensätze kann Dubai dagegen nicht dienen. Gut, es gibt einen kleinen historischen beziehungsweise pseudohistorischen, weil nachgebauten Bereich, der sich jedoch angesichts der einschüchternden Wolkenkratzer ganz nah an den Boden duckt. Aber es gibt keinen Schmutz, keine Kriminalität, keine offen erkennbare Armut, auch wenn die Menschen, die aus anderen Ländern hierherkommen, um als Ungelernte vermeintlich niedere Arbeiten zu übernehmen, sicherlich nicht überbezahlt werden. Dubai kauft sich, was es braucht, vom hochqualifizierten Ingenieur bis zur Toilettenfrau.

Wenn man so etwas wie Armut erleben will, muss man aus der Megacity herausfahren. Zum Beispiel in die zu Dubai gehörende Enklave Hatta an der Grenze zum Oman. Die knapp zwei Stunden dorthin führen nicht nur durch Wüste und Berge, sondern eben auch durch das Emirat Sharjah, das wie Dubai oder Abu Dhabi zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört. Und offensichtlich ist der Ölsegen hier ein eher kleiner. Man kommt durch an der Straße gelegene Orte, die wirken wie tiefste Verzweiflung im Nirgendwo der arabischen Wüste. Die Menschen schauen dem unspektakulären SUV nach, da sonst kaum Autos unterwegs sind. Und trotzdem drosseln Verkehrshindernisse die Geschwindigkeit, so, als wolle man den Durchreisenden nicht so schnell wieder loslassen. Dabei darf man in diesem Emirat im Unterschied zu Dubai sogar 120 statt 110 auf der Autobahn fahren.

Die Touristen wollen Spaß in der Stadt

Eine Stadt der Widersprüche ist Dubai aber dann doch auch. In der Theorie folgt das Emirat strengen muslimischen Regeln. Touristen sind angehalten, sich daran zu halten. Kein Alkohol in der Öffentlichkeit, keine zu offenherzige Kleidung. Die Wirklichkeit in der Olympo-Bar auf dem Dach des Hotels, in der die Toiletten nach Zeus und Hera unterschieden werden, an einem Freitag, also dem muslimischen Feiertag, sieht anders aus. Alkohol fließt in Mengen, junge Frauen tanzen in Bikinis, die auch nicht knapper sind als auf Mallorca. Diesem Dilemma wird die Stadt nie entfliehen können. Dubai braucht den Tourismus, aber Touristen wollen nicht gemaßregelt werden. Sie wollen Spaß haben.

Den hatte auch das Orchester aus Ludwigshafen, trotz der extremen Bedingungen. Das war im vierten Konzert mit dem vierten unterschiedlichen Programm deutlich zu spüren. Neben dem obligatorischen Shor-Werk, dieses Mal eine Art Klavierkonzert, stand Strawinskys „Feuervogel“-Ballettmusik auf dem Programm. 90 Musiker auf der Bühne, die sich unter dem mitreißenden Dirigat von Michael Francis fast schon in einen – kontrollierten – Rausch spielten. Und das Wunder in der Wüste geschah: Das Publikum wurde hineingezogen in den Sog dieser fantastischen Musik, jubelte, trampelte, johlte. Klarer Auswärtssieg für die Deutsche Staatsphilharmonie.

