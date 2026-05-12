Seine Bilder werden für Hunderttausende Euro verkauft. Aber die bekanntesten von Raymond Pettibon sind jetzt im Hack-Museum zu sehen: Plattencover.

Sehr cool: zwei wie Bonnie & Clyde mit Sonnenbrillen. Sie sitzen lässig. Sie raucht filmreif, die Zigarette als Requisite. Er im Rollkragenpulli, sie im Trenchcoat. Beide Ponyfrisur. Sein rechter Arm nonchalant über ihrer Schulter. Ein Comic in Schwarzweiß. Das Plattencover-Comic des US-Künstlers Raymond Pettibon für das 1990 erschienene Album „Goo“ der Band Sonic Youth zeigt Zeugen: ein Zeitungsfoto über den „Moormörder“-Prozess in Manchester 1966. Sonic Youth singt auf der Platte über Goo mit dem Tattoo, die am besten nur dastehen und starren kann. Schlagzeug spielt Goo auch. Die Musik: Fame. Die Plattenhülle wird jetzt im Museum ausgestellt wie Piet Mondrians „Komposition mit Rot, Schwarz, Blau und Gelb“.

Die B-Seite der USA

„Nervous Breakdown: Raymond Pettibon – Album Covers“ heißt die Schau. Das Hack-Museum fühlt sich ein bisschen wie ein nerdiger Plattenladen an. Ganz herrlich: Superman an der Wand, Plattenspieler zum Reinhören, super Atmosphäre, alles wie früher. Nur dass Plattenhüllen plötzlich soziologisch relevante Kunst sind. Astrid Ihle, die Kuratorin, die offensichtlich auch von Musik Ahnung hat, sagt: Pettibons Cover seien eine „schonungslose Bestandsaufnahme des American Dreams“. Dessen B-, C- und D-Seiten, wenn man so will. Es lässt sich überprüfen, wenn man sich über die – ja, jetzt – Exponate beugt.

Warum nicht klauen? Pettibon-Entwurf 1983. Foto: Pettibon, David Zwirner, Stefan Thull, Geffen Records, Universal, Schubert

1957 in Arizona geboren, Ökonomiestudium, einjähriges Gastspiel als Mathelehrer; als Künstler manischer Autodidakt. In den Texten über Pettibon wird gern die Punk-Genesis nacherzählt: Bruder Greg Ginn hat 1976 Black Flag gegründet, die sich zehn Jahre später auflösten. Raymond, der sich kurz am Bass versuchte, zeichnete die Flyer, Plakate, Hüllen, erfand nebenbei das Logo mit den vier schwarzen Balken, von dem er sagt, es sei nach dem Hakenkreuz das am meisten gestochene Tattoo in den USA. Für die Ursprungslegende seiner Karriere hat er indessen heute wenig übrig.

Seine Beziehung zur Punkmusik sei „völlig unwichtig“, sagt er in einem Interview. Umgekehrt hat man ihn eher als visuellen Verstärker benutzt, was für ihn okay war, solange es Freunde betraf: Familie, Szene. Mit 20 Punk, mit 40 als Künstler entdeckt; irgendwann wollte er selbst die Standards setzen und brechen. Inzwischen jedenfalls werden seine Bilder teuer verkauft, wie 2006 ein Selbstporträt für 561.000 US-Dollar. Umso aparter, dass seine bekanntesten Werke nicht die sind, die in den wichtigsten Museen der Welt hängen, sondern im Plattenregal stehen und sich für kleines Geld kaufen lassen oder ließen. Druck auf 30 Zentimeter Karton wie auf dem titelgebenden Black-Flag-Album „Nervous Breakdown“ aus dem Jahr 1978, für das Pettibon eine Filmszene aus „Blackboard Jungle“ (Saat der Gewalt) mit Glenn Ford aus dem Jahr 1955 anverwandelt hat: eine Gewaltszene mit zwei ineinander verkeilten Männern.

Text sabotiert Bild: »Sie war so trügerisch schön, dass ich ihr eine Ohrfeige auf die linke Wange gab.« Foto: Pettibon, David Zwirner, Stefan Thull, Geffen Records, Universal, Schubert

Erst einmal Krawatten

Oder – ebenfalls Black Flag – „Family Man“ aus dem Jahr 1984: ein Typ hält sich die Knarre an die Schläfe; vor ihm die Opfer des Massakers, das er – womöglich – angerichtet hat. Die Cover sind so haltbar, weil sie sich nicht festlegen lassen. Stefan Thull, Ex-Modeberater und Werber, mittlerweile Privatier, dem sich die Ludwigshafener Schau verdankt, hat sie alle.

Der Aachener ist eigentlich berühmt für eine Obsession, die zunächst wie das Gegenteil von Punk klingt – die Krawatte. Über 40 Jahre sammelte er Fotografien dazu und schenkte sie später der Kunstbibliothek in Berlin. Die Sammlung mit Pettibon-Plattenhüllen hat er sich – wegen der Kunst – auch über einen sehr langen Zeitraum angelegt. Trotzdem passt sie in drei Umzugskisten, wie er erzählt: 300 Exponate, darunter auch frühe Comics. Phänomenal, wie sie im Hack-Museum ausgebreitet sind. Viel, viel schöner noch als in der Pettibon-Schau 2016 in der Hamburger Sammlung Falckenberg.

Der Text stört

Dort bestritt Thull, der sich nicht sehr für die Musik interessiert, eine halbe Wand mit Singles, LPs und Laserdiscs, die jetzt wie archäologische Funde in Vitrinen ausliegen. Der in zwei unterschiedlichen Verlagen auf Englisch und auf Deutsch erschienene Katalog der Hack-Schau gilt währenddessen als Meilenstein – und als Werkverzeichnis des Künstlers in diesem Genre. Er zeigt den Künstler als Dramaturgen. Ein Cover ist bei ihm nicht Verpackung, sondern eine Art Standbild mit Nachbeben. Der Text: Störung. Eine Rückkopplung, die die Melodie stört – wie bei seinem Cover für die Postpunkband Art Institute, auf dem eine Frau zu sehen ist, die mit wutverzerrtem Gesicht den Arm erhebt. Dazu steht – übersetzt –: „Sie war so trügerisch schön, dass ich ihr eine Ohrfeige auf die linke Wange gab.“

Womit wir auch wieder bei dem „Goo“-Album vom Anfang wären, in dem das gefährlich ambivalente Pärchen – die Zeugen – einen Mord gesteht. Die Ausstellung selbst endet nicht in Nostalgie. Sie zeigt, dass Pettibon, von dem es mutmaßlich Zehntausende Zeichnungen gibt – immer weiter Cover macht, auf denen Hoch- und Popkultur ineinanderfließend collagiert sind.

Das Leben ist schön? Typisches Pettibon-Cover für Platte mit verschiedener Interpreten. Foto: .Pettibon, David Zwirner, Stefan Thull, Geffen Records, Universal, Schubert

Brandung und Melancholie

Zu den jüngsten Entwürfen Pettibons gehören auch Arbeiten für die Alternative-Rockband Foo Fighters. Außerdem hat Pettibon, der in Hermosa Beach und New York lebt, das Cover für „Norman Fucking Rockwell!“ von Lana Del Rey aus dem Jahr 2019 gestaltet.

Darin geht es um desillusionierte Liebe, toxische Beziehungen, Melancholie, den Niedergang der amerikanischen Kultur: L.A. als dekadent brüchige Kulisse. Pettibons Cover zeigt ein sehr reduziertes Meeresstillleben mit Wellen. Rätselhaft schön: Wie eine Anbrandung gegen die Streaming-Entkörperlichung wirkt die Platte, wenn man sie denn in den Händen hält. Fazit: Im Museum gewesen; danach hätte man so gern weiter Platten gehört.

Die Ausstellung

„Raymond Pettibon. Nervous Breakdown, Albumcover aus der Sammlung Stefan Thull“; bis 22. September. www.wilhelmhack.museum.de