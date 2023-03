Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selbst dem anständigsten Menschen entweichen hin und wieder Kraftausdrücke. Auch in der nicht immer so besinnlichen Weihnachtszeit können wir uns ihrer nicht erwehren: sei es wegen anstrengender Familientreffen oder zerschellender Christbaumkugeln. Eine Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt hat das Fluchen zum Thema gemacht. Auch Pfälzer können sie mit Beiträgen aus ihrer Schimpfkultur bereichern.

Kraftausdrücke thematisieren in der Regel etwas Schmutziges. Sind sie mal ausgesprochen, entfalten sie eine besondere Wirkung. Diese rührt daher, dass wir mit dem Benutzen solcher