Was wäre der Sommer im Künstlerhaus Edenkoben ohne die „Poesie der Nachbarn“? Zum 36. Mal schon findet in diesem Eden zwischen Wald und Reben die lyrische Übersetzerwerkstatt statt – und endlich ist Armenien zu Gast, das schon so lange auf der Gästeliste harrt.

Nur sechs Flugstunden trennen die sechs armenischen Lyriker von ihren deutschen Kollegen, aber die Welt, in der sie leben, ist eine dramatisch andere. Dabei ist die ehemalige Sowjetrepublik,