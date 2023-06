Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In seinen zum Teil sehr düsteren Romane blickte der US-amerikanische Schriftsteller Cormac McCarthy ins Herz der Finsternis. Er lotete aus, was Menschen Menschen antun können. Am Dienstag ist der sehr große Autor im Alter von 89 Jahren in Santa Fe gestorben.

Es war dann doch sein Vermächtnis. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Cormac McCarthy nach 16 Jahren Pause gleich zwei Romane rasch hintereinander, die sich ergänzen, „Der Passagier“