Noch immer versorgen die Kliniken im Elsass fast 2000 Corona-Patienten. Seit Beginn der Pandemie sind dort mehr als 1000 Menschen an Covid-19 verstorben. Die Lage hat sich im April etwas entspannt. Die Krise hatte aber auch Missstimmungen über die Grenzschließungen zur Folge. Und noch ist offen, wie Normalität in der Grenzregion von Luxemburg bis ins Südelsass mit Corona künftig gelebt werden soll. Bärbel Nückles hat über diese Fragen mit Jean Rottner, dem Präsidenten der Region Grand Est, gesprochen.

Monsieur Rottner, wie ist die Lage? Werden noch Covid-19-Patienten aus dem Elsass ins Ausland – auch nach Deutschland – verlegt?

Inzwischen ist das zum Glück nicht mehr notwendig. Seit Anfang April hat sich die Kurve etwas abgeflacht. Wir haben ein wenig durchatmen können. Es sind wieder Intensivbetten verfügbar. Dennoch ist die Lage weiter angespannt. Wir müssen wachsam sein, dass es nicht zu einem neuen Anstieg der Infektionen kommt.

Ab dem 21. März lief die Zusammenarbeit mit den grenznahen deutschen Bundesländern und der Schweiz an. Hätten Sie es sich gewünscht, dass die Nachbarn schneller Hilfe angeboten hätte?

Wissen Sie, der erste Covid-19-Patient wurde in Mulhouse am 2. März auf der Intensivstation eingeliefert. Sobald das Robert-Koch-Institut den Grand Est als Risikogebiet eingestuft hatte, bin ich in ständigem Kontakt mit den Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, des Saarlands und von Rheinland-Pfalz gewesen, so dass man dort wusste, was bei uns vor sich ging. Ab dem 12. März haben wir einen grenzüberschreitenden Koordinationsstab gebildet. Es gab also regelmäßige Absprachen. Das Hilfsangebot von deutscher Seite, Kranke aus dem Elsass und aus Lothringen aufzunehmen, kam dann allerdings spontan, als sich bei uns die Lage zugespitzt hat. Unsere Regierung hat uns mit dem Feldkrankenhaus geholfen, das inzwischen wieder zum Teil abgebaut werden konnte. Innerhalb weniger Wochen haben wir 350 Patienten auch in andere französische Regionen und ins nahe Ausland verlegt, darunter mehr als 140 nach Deutschland.

Frankreichs Krankenhäuser waren schon vor der Pandemie personell unterbesetzt. Das gilt auch für Mulhouse. Sie haben Ende 2019 sogar an Ihrem alten Arbeitsplatz in der Notambulanz in Mulhouse ausgeholfen. Neulich haben Sie die regionale staatliche Gesundheitsbehörde sehr offen kritisiert. Haben die Behörden in der Corona-Krise versagt?

Die gesamte Lage beweist natürlich, dass es Mängel im französischen Gesundheitssystem gibt. Die regionalen Gesundheitsagenturen sind in Frankreich Verwaltungen von Budgets und Krankenhäusern. Ich werfe niemandem persönlich etwas vor, aber sie sind nicht die beste Organisationsform, um eine solche Krise zu bewältigen.

Die Zahl der Covid-19-Toten in Deutschland und Frankreich geht dramatisch auseinander. Allein im Elsass sind inzwischen mehr als 1000 Menschen an Covid-19 gestorben. Haben sie eine Erklärung wie es dazu kommen konnte?

Unter den Kranken und den Toten in Mulhouse waren auch Menschen, die vergleichsweise jung waren. Aber ich lese viel zu diesem Thema und versuche die Unterschiede nachzuvollziehen. In unseren beiden Ländern wird etwa derselbe Prozentsatz des Staatshaushaltes in das Gesundheitswesen investiert. Die Systeme unterscheiden sich allerdings erheblich. Da wäre die Regionalisierung des Systems in Deutschland im Unterschied zu Frankreich. Das Personal wird in Deutschland zwischen 20 und 30 Prozent besser bezahlt als bei uns.

Das deutsche Gesundheitssystem hat sich auch stärker auf ältere Patienten eingestellt als wir. Für all das zahlen wir in Frankreich heute einen Preis. Frankreich braucht einen neuen Sozialpakt. Das Krankenhaus ist darin ein zentraler Bestandteil, aber auch die Frage, wie wir die Aufgaben und die Ausstattung der Medizin zwischen Stadt und Land neu definieren. Das alles ist von absoluter Dringlichkeit.

Wenn es schon ab März einen gemeinsamen Krisenstab gab, waren Sie auf dem Laufenden, als Deutschland am 16. März seine Grenzen zu Frankreich quasi geschlossen hat?

Gewiss doch. Leider war die Grenzschließung in den vergangenen Wochen oft Gegenstand von populistischen Debatten. Vor dem Hintergrund einer Epidemie müssen wir Grenzen wieder respektieren. Sie schützen unsere Bevölkerung und dieser Schutz ist legitim. Die entscheidende Frage wird jetzt sein, wie wir uns für die Zeit nach der Ausgangssperre abstimmen.

Werden wir zukünftig alle Schutzmasken tragen?

Sie werden als Mittel sicher eine Rolle spielen, zumindest in bestimmten Situationen wie in Bussen und Straßenbahnen. Klar ist, wir können die Grenze nicht einfach so öffnen. Wenn in Frankreich die Ausgangssperre endet, bedeutet das nicht das Ende der Pandemie. Wir werden uns alle weiter schützen müssen, und dafür brauchen wir einen Dialog.

