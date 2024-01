Es ist das perfekte Bild des Moments. Caspar David Friedrich malte das „Eismeer“ noch fröstelnd vom Kälte klirrenden Dresdner Winter, der die Stadt 1820/21 in seinem kalten Atem hielt. Wir sind im Homeoffice gestrandet wie das Boot rechts auf dem Gemälde in den zerklüfteten Schollen. Eisregen prasselt. Der Liveticker vermeldet sanften Grusel. Im Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal wird Abi geschrieben – wie geplant. In Kaiserslautern fällt der Bus aus. Der Weltuntergang ist verschoben. Draußen schlittern Passanten auf spiegelglattem Grund.

Der coole Romantiker Friedrich malte sein Programmbild als Kommentar über den menschlichen Hochmut, der Expeditionen im Packeis enden ließ. Wir taumeln durch die Krisengegenwart und lassen das Auto, wenn möglich, vorsorglich stehen. Wir fühlen uns bei heißem Tee den „Eismeer“-Menschen verbunden. Denn evolutionsgeschichtlich, so der Grund, rumort in uns die ferne Erinnerung an frostige Zeiten: Wir kommen aus der Kälte, wenn man es recht bedenkt.

Die Eiszeit in uns

Noch bis ins 19. Jahrhundert klirrte 300 Jahre lang eine „kleine Eiszeit“, wie die jetzt ausdauernd mit dem Gegenteil beschäftigten Klimahistoriker die Phase nennen. Die tiefste Temperatur in der Pfalz wurde am 12. Februar 1929 gemessen. Minus 25,6 Grad auf der Kalmit, Minus 27,2 Grad in Limburgerhof. Im Rekordwinter 1962/63 stand das Thermometer an 61 Tagen in ganz Deutschland im Minus. Der Rhein war letztmals mit Schlittschuhen zu queren. In der Literatur und der Kunst indes herrscht – wie bei Caspar David Friedrich zu lernen - immerzu dieses Wintergefühl, das jederzeit von Himmel hoch jauchzend in zu Tode betrübt kippen kann, wenn wir, Atemnebel voraus, doch noch zum Postschalter im Papierladen gelangen müssen.

Frieren heißt hoffen

Vielleicht fällt uns deshalb bei jedem Echt-Winter-Einbruch ein verdrängtes Gefühl wie Blitzeis an – eine eisige Angstlust, die uns die Gemüter erhitzt. Weil auf den Urbildern unseres kulturellen Gedächtnisses Schnee liegt. In der Literatur lauter Winterreisen. Und überall im Windschatten der Polarluft auftretende Ambivalenzen. Tolstois Held Pierre, der sich (in „Krieg und Frieden“) nach seinem gewonnenen Duell im Schnee verliert. Hölderlins „Weh mir, wo nehm ich, wenn / Es Winter ist, die Blumen, und wo / Den Sonnenschein / Und Schatten der Erde? Die Mauern stehn / Sprachlos und kalt, im Winde.“

Und dann wieder Goethe, dessen „Mann von fünfzig Jahren“ beim Schlittschuhlaufen die andere Art „Eislust“ überfällt, wenn es heißt: „Sämtliche Glieder scheinen gelenker zu werden und jedes Verwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so dass zuletzt eine selig bewegte Ruhe über uns kommt, in der wir uns zu wiegen immerfort gelockt sind.“

Eine der schönsten Legenden hat der Spät-Romantiker Joseph Beuys (1921 bis 1986) darüber erzählt, woher seine Vorliebe für die Materialien Filz und Fett kommt. Sie geht so, dass er nach dem Absturz einer Stuka, in der er als Funker und Bordschütze saß, 1944 auf der Krim, von Tataren „acht Tage lang aufopfernd“ mit Tierfett gesalbt und in Filz gewickelt, vorm Erfrieren bewahrt worden sei.

Mit seiner Geschichte bespielt er die kulturgeschichtliche Erfahrung, dass die Kälte auch das Beste des Menschen zum Vorschein zu bringen vermag. Denn, wen es friert, der rückt enger zusammen, so wie auf Pieter Brueghels 1565 gemalten Winterurbild „Jäger im Schnee“, auf dem die Heimkehrer in heiterer Stimmung empfangen werden. Sie bringen kaum etwas mit von der Jagd. Einer trägt einen Hasen geschultert. Es wird wohl Hunger herrschen. Aber die Jäger blicken vom Hügel herab auf eine fröhliche Gesellschaft beim Eisstockschießen. Schlittschuhläufer ziehen ihre Bahnen.

Wie eine Verheißung wirkt das Bild in unsere missmutig zersplitterte Gesellschaft hinein. Wenn schon nichts sonst, bringt uns gefrierender Regen zusammen, das heißt: mehr oder weniger fluides Licht. Im Eise vereint, warten wir gemeinsam, bis es vorüber ist.